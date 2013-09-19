Мужчину, устроившего стрельбу у кафе, судят за хулиганство

Александр Артемов тем временем сбегал домой и вернулся на машине обратно с ружьем «Сайга 12». Увидев, что его старший брат выясняет отношения с обидчиком, Александр Артемов высказал слова угрозы убийством и выстрелил вверх. Посетители кафе, опасаясь за свою жизнь, стали разбегаться. Однако Артемов продолжил стрельбу, произведя не менее четырех выстрелов над головами спасающихся бегством граждан, повредив снарядами картечи стеклопакет окна, входные двери, забор, палисадник, обшивку дома № 1 по улице Мира. По счастливой случайности никто не пострадал.