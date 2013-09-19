Мужчину, устроившего стрельбу у кафе, судят за хулиганство

Как сообщает пресс-служба ведомства, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
Расследованием установлено, что в ночь на 7 апреля в райцентре Бердюжье в местном кафе отдыхали две компании, в одной из них — братья Артемовы. Спустя некоторое время между молодыми людьми из первой компании и Артемовыми возник конфликт, переросший в обоюдную драку. Потасовку удалось прекратить, и работники заведения объявили о его закрытии. Отдыхающие вышли на улицу.
Александр Артемов тем временем сбегал домой и вернулся на машине обратно с ружьем «Сайга 12». Увидев, что его старший брат выясняет отношения с обидчиком, Александр Артемов высказал слова угрозы убийством и выстрелил вверх. Посетители кафе, опасаясь за свою жизнь, стали разбегаться. Однако Артемов продолжил стрельбу, произведя не менее четырех выстрелов над головами спасающихся бегством граждан, повредив снарядами картечи стеклопакет окна, входные двери, забор, палисадник, обшивку дома № 1 по улице Мира. По счастливой случайности никто не пострадал.
Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Бердюжский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 1 ст. 213 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.