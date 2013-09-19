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Лишили прав за пьянку. Купил новые и снова сел за руль

19 сентября 2013, 13:25
В Тюмени осужден водитель, который, будучи лишенным водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, купил себе поддельные права и вновь сел пьяным за руль.
Сюжет
Тюмень

Мировой суд Центрального округа вынес приговор в отношении 34-летнего Антона Бурдужука. Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что мужчина был лишен судом водительских прав за езду в нетрезвом состоянии на срок до 26 мая 2014 года. Однако в марте 2011-го он купил себе поддельное водительское удостоверение категории «А, В, С».

7 мая 2013 года Бурдужук в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Mitsubishi Colt и совершил наезд на бордюр. Это увидели сотрудники ДПС, которым мужчина предъявил свои фальшивые водительские права. Бурдужук был отстранен от управления транспортным средством.

Он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее, в мае 2013 года, мировой суд подверг водителя административному аресту сроком на 12 суток по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, лишенным водительских прав).

#Новости#Алкоголь#Водительское удостоверение#Подделка документов#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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