Добро с кулаками: как рейд «Молодой гвардии» чуть не закончился скандалом

«Наша 13-я поликлиника, куда я обычно хожу, — современная, с пандусами, со всеми необходимыми кнопками. Там нет проблем куда-то попасть инвалиду-колясочнику. Когда мне нужно заехать в какое-то здание, где нет пандусов, я обычно прошу людей объяснить, что там девушка на коляске и ей нужна помощь, либо, когда выходят мужчины, я прошу их заносить меня. Но в эту поликлинику так попасть проблематично, ведь сюда ходят нездоровые люди, которым самим нужна помощь», — рассказывает Марина, находясь у входа в 12-ю поликлинику, лестница которой не пригодна не только для колясочника, но и для мам с детьми, пенсионеров или тех, кто получил травму ног. Главный вход поликлиники — это такая альпийская горка в десяток кафельных ступенек с очень крутым подъемом. Никаких пандусов, кнопок и прочих вещей, необходимых для людей с ограниченными возможностями. Забраться наверх и пройти в здание Марине помогают молодогвардейцы.