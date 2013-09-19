Добро с кулаками: как рейд «Молодой гвардии» чуть не закончился скандалом

Накануне состоялся очередной «крестовый поход» активистов «Молодой гвардии» в рамках федерального проекта «Доступная среда». На этот раз тесту на доступность свободного передвижения инвалидов подверглась городская поликлиника № 12.
По задумке организаторов мероприятия, мониторинг поликлиники должен был показать, насколько представленное здание пригодно для комфортного передвижения инвалидов, ведь не секрет, что многие другие важные городские сооружения важной общественной значимости с этой задачей попросту не справятся. Для того, чтобы наглядно показать, как будут чувствовать себя инвалиды в 12-й поликлинике, в рейде приняла участие колясочник Марина Котманова.
«Наша 13-я поликлиника, куда я обычно хожу, — современная, с пандусами, со всеми необходимыми кнопками. Там нет проблем куда-то попасть инвалиду-колясочнику. Когда мне нужно заехать в какое-то здание, где нет пандусов, я обычно прошу людей объяснить, что там девушка на коляске и ей нужна помощь, либо, когда выходят мужчины, я прошу их заносить меня. Но в эту поликлинику так попасть проблематично, ведь сюда ходят нездоровые люди, которым самим нужна помощь», — рассказывает Марина, находясь у входа в 12-ю поликлинику, лестница которой не пригодна не только для колясочника, но и для мам с детьми, пенсионеров или тех, кто получил травму ног. Главный вход поликлиники — это такая альпийская горка в десяток кафельных ступенек с очень крутым подъемом. Никаких пандусов, кнопок и прочих вещей, необходимых для людей с ограниченными возможностями. Забраться наверх и пройти в здание Марине помогают молодогвардейцы.
В подобных случаях, когда «все плохо» и для инвалидов в учреждении не соблюдены те или иные условия, как правило, происходит следующее, рассказывает Роман Чуйко, руководитель отделения «Молодая гвардия Единой России»: «Мы передаем все методические указания, в соответствии с которыми администрация должна оборудовать поликлинику и, исходя из этого положения, могут быть два варианта событий: либо руководство поликлиники принимает это, обозначает сроки, когда все здесь будет исправлено, и мы повторно приезжаем и проверяем, либо (при условии бездействия руководства), мы обращаемся в суд с иском, где по решению суда их обяжут привести все в соответствии с законом». Однако чуть позже Роман высказывает надежды, что в случае с 12-й поликлиникой все пройдет хорошо.
После некоторого ожидания, проведенного на крыльце поликлиники, выясняется, что главврач в отпуске, а его заместитель не занимается данными вопросами, однако к активистам вышли заместители главврача по врачебной и административно-хозяйственной работе. Так или иначе, беседа между руководством медицинского учреждения и активистами все же состоялась и чуть не превратилась в скандал. Причиной спора, в котором молодогвардейцы в какой-то момент перестали соблюдать субординацию, стало недопонимание, а точнее — то, что Романом Чуйко неоднократно и чрезвычайно настойчиво задавал вопросы «не по адресу».
Первой острой точкой беседы стал вопрос о съемке, которую вели молодогвардейцы. У руководства поликлиники это вызвало не самую восторженную реакцию, однако спустя некоторое время об этом все забыли и съемка продолжалась. Главный вопросом встречи стало «как человек, будучи инвалидом, может получить услуги вашей поликлиники?». На это ответ администрации каждый раз был таким: «Наша поликлиника находится на реконструкции, поэтому похвастаться нам особо нечем. Все, что необходимо инвалидам: пандусы, кнопки и т.д. — давно включены в смету. Почему нам не выделены деньги, мы не знаем».
По оценкам молодогвардейцев, препятствий для инвалидов, желающих попасть в 12-ю поликлинику, много: во-первых, это высокое крыльцо без пандуса, во-вторых, отсутствие информационных стендов и специальных звонков для вызова специалиста на входной группе здания, в-третьих, невнимание персонала поликлиники к инвалиду-колясочнику. Внутри поликлиники также есть нарушения: пороги в дверных проёмах, которые затрудняют передвижение внутри поликлиники.
Решение этих проблем, как и многих других в городе, упирается в деньги; почему у поликлиники нет средств на пандусы и кнопки, на которые, по словам администрации медицинского учреждения, давно поданы заявки, — вопрос к администрации города. Но понять друг друга стороны не могли очень долго. Бесконечное повторение одного и того же вопроса в разных вариациях и соответствующий ответ периодически накаляли обстановку, но в открытый конфликт спор так и не перешел. В конце концов все пришли к согласию: активисты предложили помочь администрации поликлиники покрасить ступеньки для слабовидящих, а также сделать баннер для инвалидов с указанием номеров телефонов, на которые можно позвонить, чтобы получить помощь и попасть в здание. В конце встречи представители поликлиники и МГЕР даже пожали друг другу руки.
Марина Рыбьякова