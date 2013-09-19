«Ангажемент» открывает ХХ юбилейный сезон

К новому сезону театр приготовил массу новостей. Так, например зрителей ожидает премьеры: документальная драма «Клавдия. (записки на сгущенке)» в постановке Олеси Невмержицкой, квазимистическая комедия «Мусье Жордан — ученый ботаник и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» по пьесе классика азербайжданской литературы Мирзы Фатали Ахундова (режиссер М. Микаилов). Своих маленьких зрителей к Новому году театр порадует сказкой «Морозко» по версии «солнца русской драматургии» Николая Коляды.
В XX театральном сезоне обновился и сайт театра www.angagement.info, на котором вы можете получить информацию о спектаклях, а также забронировать или приобрести билеты онлайн.
Кроме этого, в конце сентября театр «Ангажемент» отправляется в Тбилиси на международный театральный фестиваль «NEW» 2013, где 1 октября покажет спектакль «Носферату» на сцене Грузинского академического театра имени К.А. Марджанишвилли, информирует департамент культуры Администрации города Тюмени.
Открытие ХХ сезона состоится 20 сентября. Начало — в 19 часов. Адрес театра ул. Олимпийская, 8а.
До встречи в театре!