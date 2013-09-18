Железнодорожники жалуются на водителей в ГИБДД

В пресс-службе СвЖД сообщают, что дорожно-транспортных происшествий допущено не было, однако снижение водительской дисциплины на автомобильных дорогах влияет на безопасность движения поездов и ставит под угрозу жизнь пассажиров.
Проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, нарушение знака «Проезд без остановки запрещен» — данные об этих нарушениях фиксируют дежурные по переезду и передают сотрудникам ГИБДД для привлечения к ответственности правонарушителей и сокращения количества нарушений, а главное — в целях сохранения жизни многих людей.
Свердловская железная дорога предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности движения поездов и предупреждения аварийности на переездах. В 2013 году в Тюменском регионе СвЖД в рамках программы по повышению безопасности движения будет проведен капитальный ремонт на трех переездах, на шести — заменен резинокордовый настил. В плановом порядке проводится вырубка ограничивающей видимость древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги.
С начала года по разработанным графикам, а также внепланово, комиссиями в составе представителей СвЖД и ГИБДД проведено около 200 рейдов, выявлено 66 нарушителей ПДД при проезде через железнодорожный переезд. С водителями автотранспорта проведено более пяти тысяч бесед, выданы почти шесть тысяч памяток.
Свердловская железная дорога напоминает: порядок действий водителей транспортных средств при движении через железнодорожные переезды устанавливается правилами дорожного движения. Все обязаны руководствоваться одним из главных условий обеспечения безопасности — железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.