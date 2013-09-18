Железнодорожники жалуются на водителей в ГИБДД

С начала года по разработанным графикам, а также внепланово, комиссиями в составе представителей СвЖД и ГИБДД проведено около 200 рейдов, выявлено 66 нарушителей ПДД при проезде через железнодорожный переезд. С водителями автотранспорта проведено более пяти тысяч бесед, выданы почти шесть тысяч памяток.