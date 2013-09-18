В ОАЭ продают самый дорогой ненастоящий автомобиль

Стоимость части материалов — драгметаллы и драгоценные камни — производитель оценил в $2,64 млн, сообщает «Российская газета» со ссылкой на CNBC. Фары и обивка сидений будут инкрустированы 700 бриллиантами самого высокого качества. Бриллианты будут вмонтированы даже в осветительные лампы внутри авто. До аукциона это сокровище готовы продать за $7,3 млн. $650 000 из вырученной суммы пойдет на благотворительность.
Самое интересное в премьере — автомобиль не просто ненастоящий, это своеобразный симулякр, копия несуществующего объекта: макет модели в масштабе 1:8 (к прототипу). Если на него найдется покупатель, создатель прототипа немецкий автоконструктор Роберт Гюльпен выфрезерует объект из цельнозолотого бруска весом полтонны с учетом пожеланий заказчика. Его уже назвали самой дорогой моделью автомобиля в истории. 17 сентября золотая Lamborghini была впервые представлена вне пределов Европы — в ОАЭ.
У настоящего Aventador, выпущенного в 2012 году, 7-ступенчатая коробка передач и V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 710 лошадиных сил, автомобиль может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,9 с. Каркас представлен пространственной рамой из углеродного волокна, внешние панели могут выполняться в соответствии с прихотями клиента. Например, версия Lamborghini Aventador AU 79 отделана настоящей золотой фольгой и стоит $550 000 — в 15 раз дешевле собственной уменьшенной копии. По этой причине Lamborghini Aventador LP 700–4 может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.