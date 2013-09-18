В ОАЭ продают самый дорогой ненастоящий автомобиль

У настоящего Aventador, выпущенного в 2012 году, 7-ступенчатая коробка передач и V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 710 лошадиных сил, автомобиль может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,9 с. Каркас представлен пространственной рамой из углеродного волокна, внешние панели могут выполняться в соответствии с прихотями клиента. Например, версия Lamborghini Aventador AU 79 отделана настоящей золотой фольгой и стоит $550 000 — в 15 раз дешевле собственной уменьшенной копии. По этой причине Lamborghini Aventador LP 700–4 может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.