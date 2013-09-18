Угнал «Урал» и не справился с управлением

Проходя мимо предприятия, молодой человек обратил внимание на незакрытое окно в автомобиле. Пользуясь тем, что на улице никого не было, мужчина, проник в салон, с помощью замыкания проводов завел авто и совершил угон. Буквально через несколько минут злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и, бросив автомобиль на обочине, поспешил отправиться домой, где и был задержан сотрудниками полиции. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и в настоящее время он нигде официально не трудоустроен.