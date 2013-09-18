Угнал «Урал» и не справился с управлением

При отработке района согласно ориентировке из Центра управления силами и средствами автомобиль был обнаружен сотрудниками полка ДПС ГИБДД в ДНТ «Липовое». Уже через некоторое время по базе данных АДИС «Папилон» личность 32-летнего злоумышленника была установлена, сообщает пресс-служба УМВД по городу Тюмени. Следственно-оперативная группа установила все обстоятельства произошедшего.
Проходя мимо предприятия, молодой человек обратил внимание на незакрытое окно в автомобиле. Пользуясь тем, что на улице никого не было, мужчина, проник в салон, с помощью замыкания проводов завел авто и совершил угон. Буквально через несколько минут злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и, бросив автомобиль на обочине, поспешил отправиться домой, где и был задержан сотрудниками полиции. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и в настоящее время он нигде официально не трудоустроен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166, то есть «неправомерное завладение транспортным средством».
Еще одного угонщика задержали в Ишимском районе. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» поступило сообщение о том, что от одного из домов по улице Новая деревни Савино угнан автомобиль ВАЗ-21099.
Сотрудниками дорожно-постовой службы ОГИБДД по ориентировке по маршруту следования был задержан легковой автомобиль под управлением нетрезвого, не имеющего права на управление транспортом, 25-летнего жителя этой же деревни. На допросе подозреваемый пояснил, что в тот вечер распивал спиртные напитки с владельцем автомобиля. Когда его знакомый уснул, он взял ключи и уехал на чужой машине прокатиться.
В настоящее время задержанный отпущен под подписку о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы. Стражи правопорядка передали автотранспорт потерпевшему.
Полиция напоминает, даже оставляя свое транспортное средство на стоянке или охраняемой парковке, не забывайте закрывать автомобиль и забирать из салона все ценные вещи. В первую очередь сами соблюдайте меры предосторожности. Если вы все же стали жертвой угона или очевидцем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.