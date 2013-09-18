Тюменцам представили новинку от Great Wall — Hover M4

Great Wall Hover M4 отличает классический «европейский» дизайн, несущий кузов, и специальные энергопоглощающие зоны, обеспечивающие безопасность даже в случае серьезного столкновения. Тормозная система включает ABS и EBD версии Bosch 8.1. Кроссовер оснащен подушками безопасности, ремнями с предварительным натяжением, дисковыми тормозами на всех колесах и системой экстренного торможения. Большие колеса и клиренс 220 мм обеспечивают хорошую проходимость, а сбалансированные шасси и подвеска обеспечивают необходимый комфорт. Под капотом Great Wall Hover M4 установлен экономичный 1,5-литровый двигатель мощностью 99 л.с., средний расход топлива — всего около 6 литров на 100 км пробега.