Тюменцам представили новинку от Great Wall — Hover M4

Great Wall Hover M4 отличает классический «европейский» дизайн, несущий кузов, и специальные энергопоглощающие зоны, обеспечивающие безопасность даже в случае серьезного столкновения. Тормозная система включает ABS и EBD версии Bosch 8.1. Кроссовер оснащен подушками безопасности, ремнями с предварительным натяжением, дисковыми тормозами на всех колесах и системой экстренного торможения. Большие колеса и клиренс 220 мм обеспечивают хорошую проходимость, а сбалансированные шасси и подвеска обеспечивают необходимый комфорт. Под капотом Great Wall Hover M4 установлен экономичный 1,5-литровый двигатель мощностью 99 л.с., средний расход топлива — всего около 6 литров на 100 км пробега.
Hover M4 — гармоничное сочетание актуального дизайна, богатого оснащения, комфортного салона и прекрасной управляемости. Гостям праздника представилась возможность одним из первых побывать за рулем новенького кроссовера и испытать его на тест-драйве, организованного в этот же день.
Кроме того, все гости смогли насладиться замечательной шоу-программой, поучаствовать в беспроигрышной викторине, а также прокатиться на квадроциклах CFMOTO по специально подготовленной трассе с крутыми спусками и подъемами.
Уже сейчас вы можете оформить заказ на кроссовер Great Wall Hover M4 в дилерском центре «УГА-Авто» по адресу: Тюмень, 11 км Окружной дороги, 6. Тел.: (3452) 552–442.