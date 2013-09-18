Тимати открыл первую в Тюмени workout-площадку

Корреспондент Nashgorod.ru побеседовал с Владом Елфимовым, тюменским воркаутером, занявшим в силовом фристайле первое место: «Я занимаюсь workout уже четыре года. Те турники, на которых я обычно тренируюсь, их уже не хватает. Они старенькие, ржавые и погнутые. На этой площадке много снарядов, где можно, действительно, научиться чему-то новому. На обычном турнике не сделаешь многих элементов. Комплекс сделан очень качественно, соблюдена техника безопасности. Думаю, что любителей workout теперь станет больше. Если ты, проходя мимо этой площадки, остановишься и подтянешься хотя бы один раз, то это уже будет большой плюс для тебя. Тренировкам я уделяю внимание каждый день по часу. Специальной программы у меня нет: делаю упражнения, которые считаю нужными в этот момент или те, на которые есть сейчас желание. Workout — это свобода выбора, каждый может найти здесь что-то свое. Для меня workout — это жизнь, без которой я себя не представляю».