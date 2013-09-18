Тимати открыл первую в Тюмени workout-площадку

В ходе официальной части торжества выступили представители власти, гости мероприятия, а также инициаторы создания спортивной площадки. После чего Дмитрий Грамотин, директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области, и Азад Бабаев, председатель совета директоров нефтегазового холдинга «Ру-Энедрджи Групп», торжественно перерезали цепь в знак открытия первого и единственного в своем роде турникового комплекса для тюменского воркаута.
Строительство спортивной площадки осуществлено по инициативе «Ру-Энерджи Групп» при поддержке регионального правительства и администрации города Тюмени. За четыре недели на пустынном участке сквера возникло 12 элементов для спортсменов, совершенствующихся в дворовом фитнесе: брусья, рукоходы, турники, шведские стенки. Площадка спроектирована с учетом местных климатических условий и даже в зимнее время на ней можно будет заниматься. Каучуковое покрытие комплекса выдерживает около тонны веса одновременно занимающихся человек, а сами снаряды могут переносить высокие нагрузки благодаря специальным соединениям.
Опробовать на прочность новую площадку в день открытия смогли тюменские воркаутеры, среди которых был устроен ряд соревнований в силовом фристайле, подтягивании и выходе силой. Но перед этим московские воркаутеры показали свои спортивные возможности, чем привели в восторг публику, особенно ее женскую часть. Выступления тюменских спортсменов показали, что и среди наших воркаутеров есть те, чьи навыки достойны внимания столичных мастеров.
Корреспондент Nashgorod.ru побеседовал с Владом Елфимовым, тюменским воркаутером, занявшим в силовом фристайле первое место: «Я занимаюсь workout уже четыре года. Те турники, на которых я обычно тренируюсь, их уже не хватает. Они старенькие, ржавые и погнутые. На этой площадке много снарядов, где можно, действительно, научиться чему-то новому. На обычном турнике не сделаешь многих элементов. Комплекс сделан очень качественно, соблюдена техника безопасности. Думаю, что любителей workout теперь станет больше. Если ты, проходя мимо этой площадки, остановишься и подтянешься хотя бы один раз, то это уже будет большой плюс для тебя. Тренировкам я уделяю внимание каждый день по часу. Специальной программы у меня нет: делаю упражнения, которые считаю нужными в этот момент или те, на которые есть сейчас желание. Workout — это свобода выбора, каждый может найти здесь что-то свое. Для меня workout — это жизнь, без которой я себя не представляю».
«Замечательно, что такая площадка теперь есть в вашем городе. Теперь можно тратить время не на распитие пива в подъезде и на лавочках, а прийти сюда — поработать на турнике, на брусьях. Workout активно развивается и это здорово. Хотелось бы призвать молодежь города больше времени уделять спорту и себе. Приходите сюда как можно чаще», — отметил в ходе мероприятия Тимати. По словам рэпера, сейчас он уделяет больше внимания этому виду спорта, оставив «железо» на некоторое время.
Однако своими навыками воркаута Тимати поделиться отказался, сославшись на недостаточный профессионализм. Всем победителям соревнований звездный гость вручил подарки.
Марина Рыбьякова
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Видео Сергея Шарапова