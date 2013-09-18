Пожилым людям нужны простыни и микроволновки

Сделать подарок пожилому человеку просто: нужно зайти на сайт togc.ru, кликнуть на банер «Азбука добра» и выбрать адресата. Затем — связаться с координатором акции по телефону 51-77-05 или по адресу [email protected] (Богунова Ирина). В Тюмени работают два пункта приема подарков: по адресу 50 лет ВЛКСМ, 77 и Карла Маркса, 123, к.1 (работают будние дни с 8 до 16:30). Можно вручить подарок и лично, но в присутствии специалиста геронтологического центра. А вот помочь пенсионерам финансово или пожертвовать деньги на покупку необходимых вещей в рамках этой акции нельзя.