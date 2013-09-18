Пожилым людям нужны простыни и микроволновки

В рамках марафона «Азбука добра», который стартует с этой недели, тюменцы могут оказать конкретную помощь тем, кому она действительно необходима.
Стать участником марафона можно, исполнив одно или несколько опубликованных на сайте Областного геронтологического центра пожеланий пожилых граждан, сообщают организаторы акции.
Многим пожилым людям нужны недорогие, но необходимые вещи: постельное белье, полотенца, халаты. Другим в быту не хватает пылесоса или микроволновой печи. И, конечно, всегда нужны тонометры.
Сделать подарок пожилому человеку просто: нужно зайти на сайт togc.ru, кликнуть на банер «Азбука добра» и выбрать адресата. Затем — связаться с координатором акции по телефону 51-77-05 или по адресу [email protected] (Богунова Ирина). В Тюмени работают два пункта приема подарков: по адресу 50 лет ВЛКСМ, 77 и Карла Маркса, 123, к.1 (работают будние дни с 8 до 16:30). Можно вручить подарок и лично, но в присутствии специалиста геронтологического центра. А вот помочь пенсионерам финансово или пожертвовать деньги на покупку необходимых вещей в рамках этой акции нельзя.