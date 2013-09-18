Кто пропишет больше? Полиция нашла еще две «резиновые» квартиры

Хозяйка первой «резиновой» квартиры, расположенной в доме на улице Строителей, с 7 февраля по 4 июля 2013 года незаконно прописала у себя 33 иностранцев. Женщина — частный предприниматель. Ранее судима она не была, но, вероятно будет: по имеющейся у полиции информации, за предыдущие годы в квартире тюменки зафиксировано более 400 фактов регистрации. Законности каждого из них предстоит проверить. Квартира, где были прописаны 230 иностранцев, принадлежит 58-летнему мужчине. Он безработный и ранее уголовной ответственности не привлекался.
На хозяев «резиновых» квартир возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 322.1 (организация незаконной миграции). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Отметим, что это не первые «резиновые» адреса, выявленные за последний месяц. Ранее прокуратура Тюменской области сообщала о том, что в одной из квартир по проезду Солнечный площадью 39 квадратных метров было зарегистрировано более 350 иностранных граждан. Еще по 70 прописали у себя владельцы квартиры и частного дома, расположенных также в заречной части Тюмени. Зарегистрированные граждане в эти помещения не вселялись, не проживали там и коммунальные услуги не оплачивали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, материалы по данным фактам переданы в полицию. По двум из них уже возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ, по третьему собирается материал, идет проверка.
Добавим, что 200, 300 и 400 прописанных по одному адресу мигрантов — не предел для недобросовестных владельцев квартир, желающих заработать. Несколько лет назад в Тюмени был зафиксирован рекорд: на миграционный учет по одному адресу встали около 1,5 тысяч иностранных рабочих.