Кто пропишет больше? Полиция нашла еще две «резиновые» квартиры

Отметим, что это не первые «резиновые» адреса, выявленные за последний месяц. Ранее прокуратура Тюменской области сообщала о том, что в одной из квартир по проезду Солнечный площадью 39 квадратных метров было зарегистрировано более 350 иностранных граждан. Еще по 70 прописали у себя владельцы квартиры и частного дома, расположенных также в заречной части Тюмени. Зарегистрированные граждане в эти помещения не вселялись, не проживали там и коммунальные услуги не оплачивали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, материалы по данным фактам переданы в полицию. По двум из них уже возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ, по третьему собирается материал, идет проверка.