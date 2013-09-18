Гимназия ТюмГУ вошла в топ-25 лучших российских школ

В основу рейтинга легли показатели ЕГЭ за прошлый учебный год. Прежде всего — количество учеников, которые сдали успешно сразу три ЕГЭ. Если школьник набрал 220 баллов и более, школа получала 1 балл. Если от 190 до 220 — 0,5, поясняет «Российская газета». Кроме того, учитывались победы на Всероссийской и международных олимпиадах. Необходимым условием попадания в список ТОП-25 или ТОП-500 было наличие в последние три года призера или победителя Всероссийской олимпиады.