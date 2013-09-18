Двойная выгода на Opel в «Автограде»

Приобретая новый автомобиль бренда Opel в кредит, вы получаете не только 5,5% поддержки от государства, а еще и 5,5% выгоды от компании Opel, таким образом, ваша общая выгода составит уже 11%, а ежемесячный платеж по кредиту значительно приблизится к нулевому порогу. В программе участвуют все автомобили Opel стоимостью до 750 000 рублей, а это огромный выбор от компактного городского Opel Corsa до большого семейного минивена Opel Meriva