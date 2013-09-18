Двойная выгода на Opel в «Автограде»

Приобретая новый автомобиль бренда Opel в кредит, вы получаете не только 5,5% поддержки от государства, а еще и 5,5% выгоды от компании Opel, таким образом, ваша общая выгода составит уже 11%, а ежемесячный платеж по кредиту значительно приблизится к нулевому порогу. В программе участвуют все автомобили Opel стоимостью до 750 000 рублей, а это огромный выбор от компактного городского Opel Corsa до большого семейного минивена Opel Meriva
Приезжайте в компанию «Автоград» к официальному дилеру Opel в Тюмени, выбирайте свой новый автомобиль Opel, тут же, в салоне, сотрудники оформят вам кредит по государственной льготной программе, удвоят вашу выгоду, и вы станете одним из счастливых обладателей стильного, надежного и экономичного — автомобиля Opel!
Таких предложений на Opel еще не было!
Компания «Автоград» — серьезный дилер Opel в Тюмени, работает на рынке уже 20 лет и уважает своего клиента и ценит его выбор!
«Автоград» приглашает вас с 16 сентября по адресу: ул. Республики, 282, тел.: 29-00-20.
Предложение действительно при заключении договора кредитования с ЗАО «Райффайзенбанк» или ОАО «Сбербанк России» на все модели Opel, участвующие в программе.