«Другие выходные» прорекламируют роликом в стиле битбокс

После открытия календаря пройдут съемки видеоролика в его поддержку. «Принять участие в его съемке может каждый. Нужно будет просто произнести фразу „Попробуй другие выходные!“. Каждый сделает это в своем стиле, и в итоге будет смонтирован ролик в стиле битбокс. Мы ожидаем, что участников будет не меньше 70 человек — это те, кто уже написал нам в социальных сетях или позвонил по телефону», — рассказывают в МИАЦ. У тех, кто еще не успел записаться на съемки, еще есть шанс. Для этого нужно позвонить по телефону 8-982-916-01-00 (Татьяна).