«Другие выходные» прорекламируют роликом в стиле битбокс

Второй этап кампании против чрезмерного употребления алкоголя «Будь в адеквате!» стартует завтра, 19 сентября, в 16:00 в холле кинотеатра «Синема-парк» (в торгово-развлекательном центре «Гудвин»).
В этот день состоится открытие большого календаря событий на выходные дни осени, который будет размещен в холле «Синема-парка». В него войдет информация о том, где молодые люди могут привести время активно и с пользой. Календарь, как пояснили в пресс-службе Молодежного информационно-аналитического центра, не будет дублировать информацию, еженедельно публикуемую городской администрацией: упор ставится на более активный отдых, чем посещение библиотек или выставок. Так, в расписании на ближайшие выходные — мастер-класс по картингу, фестиваль молодежных сообществ.
После открытия календаря пройдут съемки видеоролика в его поддержку. «Принять участие в его съемке может каждый. Нужно будет просто произнести фразу „Попробуй другие выходные!“. Каждый сделает это в своем стиле, и в итоге будет смонтирован ролик в стиле битбокс. Мы ожидаем, что участников будет не меньше 70 человек — это те, кто уже написал нам в социальных сетях или позвонил по телефону», — рассказывают в МИАЦ. У тех, кто еще не успел записаться на съемки, еще есть шанс. Для этого нужно позвонить по телефону 8-982-916-01-00 (Татьяна).
Дополнительную информацию о кампании «Будь в адеквате!» можно найти в группе «ВКонтакте» «Молодежь Тюмени».