Абитуриенты с фальшивыми документами заплатят штраф

Как установлено расследованием, Кичко приобрел фиктивный диплом об окончании Тюменского политехнического колледжа и в июне текущего года предъявил его в приемную комиссию Тюменского государственного нефтегазового университета. Документ вызвал у членов комиссии подозрение, и они сообщили об этом в полицию. Поступить в нефтегазовый университет по поддельному документу пытался и житель Мегиона Евгений Сергеев, но его действия также были пресечены приемной комиссией и полицией, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.