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Абитуриенты с фальшивыми документами заплатят штраф

18 сентября 2013, 17:31
В Тюмени осуждены молодые люди, которые пытались поступить в ТюмГНГУ, предъявив фальшивые документы. 26-летний тюменец Иван Кичко и 23-летний житель Мегиона Евгений Сергеев признаны виновными по ч.3 ст. 327 УК РФ и приговорены к штрафу.
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Тюмень

В Тюмени осуждены молодые люди, которые пытались поступить в ТюмГНГУ, предъявив фальшивые документы. 26-летний тюменец Иван Кичко и 23-летний житель Мегиона Евгений Сергеев признаны виновными по ч.3 ст. 327 УК РФ и приговорены к штрафу.

Как установлено расследованием, Кичко приобрел фиктивный диплом об окончании Тюменского политехнического колледжа и в июне текущего года предъявил его в приемную комиссию Тюменского государственного нефтегазового университета. Документ вызвал у членов комиссии подозрение, и они сообщили об этом в полицию. Поступить в нефтегазовый университет по поддельному документу пытался и житель Мегиона Евгений Сергеев, но его действия также были пресечены приемной комиссией и полицией, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил Кичко и Сергееву наказание в виде штрафа, каждый из них заплатит 5 тысяч рублей.

Отметим, что это не единственные за нынешнюю приемную кампанию случаи, когда абитуриенты пытались попасть на учебу в Нефтегаз по фальшивым документам. Ранее сообщалось, 34-летнем электромонтере из Губкинского Дмитрии Дудине и 28-летней тюменке Алле Марикян, которые при поступлении использовали фальшивые аттестаты о среднем образовании.

#Новости#Подделка документов#Тюмень#Таня#Происшествия
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