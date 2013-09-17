Тюменская «Вера» покорила Китай, Азию и весь мир

«Серебряная медаль международного турнира, считаю, хороший результат, — говорит Вера Алексеевна. — Наша команда уступила немецкой всего 0, 85 балла. И это с учетом того, что соревнования проводились по новой судейской системе оценки, которая в Китае использовалась впервые в мировой практике. Систему разработали в Германии, в связи с чем большая часть судейской бригады — представители европейских стран, в основном немцы. При любой степени объективности, мягко говоря, вряд ли они отдали бы 1-ое место русской команде… Наше выступление всегда должно быть безупречным, чтобы нам отдали победу. Позиции России в танцевальном мире, скажем так, не самые лучшие. Нас постоянно оценивают с особым пристрастием. Чтобы быть вторыми, мы должны танцевать на уровне первых».