Тюменская «Вера» покорила Китай, Азию и весь мир

Если бы эта была Олимпиада, тюменский ансамбль был бы серебряным призером Олимпийских игр. Достойное место для лучшей команды страны — пятнадцатикратного чемпиона России. В международных соревнованиях в Китае принимали участие сильнейшие танцоры со всего мира. По мнению главного тренера команды «Вера» Алексея Литвинова, этот турнир схож по своей значимости со Всемирными играми, проходившими недавно в Колумбии.
Танцоры участвовали в девяти разных дисциплинах, одна из них — соревнования среди ансамблей в европейской программе. И тюменцы с композицией «Вечная любовь» в очередной раз продемонстрировали свое танцевальное превосходство, уступив лишь своим постоянным соперникам — команде из Германии.
«Как вы оцениваете результат выступления своих воспитанников?», — с таким вопросом мы обратились к «маме» чемпионов Вере Шереговой.
«Серебряная медаль международного турнира, считаю, хороший результат, — говорит Вера Алексеевна. — Наша команда уступила немецкой всего 0, 85 балла. И это с учетом того, что соревнования проводились по новой судейской системе оценки, которая в Китае использовалась впервые в мировой практике. Систему разработали в Германии, в связи с чем большая часть судейской бригады — представители европейских стран, в основном немцы. При любой степени объективности, мягко говоря, вряд ли они отдали бы 1-ое место русской команде… Наше выступление всегда должно быть безупречным, чтобы нам отдали победу. Позиции России в танцевальном мире, скажем так, не самые лучшие. Нас постоянно оценивают с особым пристрастием. Чтобы быть вторыми, мы должны танцевать на уровне первых».
Зулейха Алишева