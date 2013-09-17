Цены на бензин полезли вверх

Во многих регионах России цены на бензин снова начали расти. Не стала исключением и Тюменская область.
Только на этой неделе на самых популярных заправках стоимость АИ-95 поднялась с 32,1 руб. до 32,3 руб. («Газпромнефть») и с 32,8 руб. до 33 руб. («Лукойл»).
На 50 коп. на «Лукойле» подорожали дизельное топливо и АИ-92, а на «Газпромнефти» — АИ-98.
Специалисты отмечают, что ранее оптовые закупки еженедельно повышались с завидной регулярностью, но стоимость ГСМ оставалась на прежнем уровне. Эксперты прогнозируют, что динамика роста и далее будет сохраняться, однако резкого повышения цены на топливо быть не должно.