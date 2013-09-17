Цены на бензин полезли вверх

Специалисты отмечают, что ранее оптовые закупки еженедельно повышались с завидной регулярностью, но стоимость ГСМ оставалась на прежнем уровне. Эксперты прогнозируют, что динамика роста и далее будет сохраняться, однако резкого повышения цены на топливо быть не должно.