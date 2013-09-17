Тепло приходит в детсады и школы

На сегодня в теплоснабжающую компанию уже поступают первые письменные заявления. Например, в детском саду № 105 сегодня уже потеплело. «Для того, чтобы в учреждение соцкультбыта был подан теплоноситель, его руководителю необходимо обратиться к нам с письменным заявлением на включение тепла», — комментирует пресс-секретарь ОАО «Тепло Тюмени» Светлана Семенова.