Тепло приходит в детсады и школы

На сегодня в теплоснабжающую компанию уже поступают первые письменные заявления. Например, в детском саду № 105 сегодня уже потеплело. «Для того, чтобы в учреждение соцкультбыта был подан теплоноситель, его руководителю необходимо обратиться к нам с письменным заявлением на включение тепла», — комментирует пресс-секретарь ОАО «Тепло Тюмени» Светлана Семенова.
Отметим, что отопительный сезон в Тюмени начнется после подписания главой города соответствующего распоряжения (если среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8). Учитывая прогноз погоды на текущей неделе, вероятно, со дня на день можно ожидать этого документа и подачи тепла в жилые дома.