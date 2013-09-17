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Тепло приходит в детсады и школы

17 сентября 2013, 09:55
Отопление в школах и детских садах Тюмени также, как и в медицинских учреждениях, включают по заявкам руководителей этих учреждений. Об этом сообщили корреспонденту NashGorod.ru в ОАО «Тепло Тюмени».

На сегодня в теплоснабжающую компанию уже поступают первые письменные заявления. Например, в детском саду № 105 сегодня уже потеплело. «Для того, чтобы в учреждение соцкультбыта был подан теплоноситель, его руководителю необходимо обратиться к нам с письменным заявлением на включение тепла», — комментирует пресс-секретарь ОАО «Тепло Тюмени» Светлана Семенова.

Отметим, что отопительный сезон в Тюмени начнется после подписания главой города соответствующего распоряжения (если среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8). Учитывая прогноз погоды на текущей неделе, вероятно, со дня на день можно ожидать этого документа и подачи тепла в жилые дома.

#Новости#Теплоснабжение#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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