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Тело Анатолия Дереки нашел в озере рыбак

17 сентября 2013, 12:35
Анатолий Дерека, пропавший в окрестностях Тюмени в ночь с 24 на 25 августа, найден мертвым. Накануне, 16 сентября, тело мужчины в 50 метрах от берега озера Кармак обнаружил рыбак.
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Тюмень

Напомним, в ночь с 24 на 25 августа Анатолий Дерека покинул палаточный лагерь близ деревни Малиновка (27 километр Московского тракта), где он отдыхал вместе с друзьями. В ту ночь мобильный телефон Анатолия был отключен в 22:33. Уже 25 августа заявление о пропаже поступило в отдел полиции на Московском тракте. Три недели велись крупномасштабные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров, сотрудников МЧС и водолазов. Молодого человека с первых дней объявили в федеральный розыск, ориентировки разосланы дежурные части органов внутренних дел соседних областей.

Тело молодого человека, похожего по описанию на разыскиваемого Анатолия Дереку, обнаружил в озере Кармак, в 50 метрах от берега, 17-летний рыбак. Местный житель незамедлительно сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

«Полицейскими на теле мужчины внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, при себе у него найдены телефон iPhone 4 и флеш-карта. Сегодня, 17 сентября, родственники Анатолия официально опознали тело пропавшего», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области подтвердили, что внешних признаков насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружено. Тем не менее, по факту гибели Анатолия проводится проверка, назначена экспертиза, чтобы установить причину его смерти. На данный момент основная версия — несчастный случай, утопление. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Происшествия
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