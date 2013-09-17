Тело Анатолия Дереки нашел в озере рыбак

Напомним, в ночь с 24 на 25 августа Анатолий Дерека покинул палаточный лагерь близ деревни Малиновка (27 километр Московского тракта), где он отдыхал вместе с друзьями. В ту ночь мобильный телефон Анатолия был отключен в 22:33. Уже 25 августа заявление о пропаже поступило в отдел полиции на Московском тракте. Три недели велись крупномасштабные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров, сотрудников МЧС и водолазов. Молодого человека с первых дней объявили в федеральный розыск, ориентировки разосланы дежурные части органов внутренних дел соседних областей.