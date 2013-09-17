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«Сибирская корона» лишилась «Короны»

17 сентября 2013, 08:51
ООО «СК Тюмень» должно будет оплатить административный штраф, в размере 101 000 рублей, за запрещенную рекламу алкоголя. Такое решение принял Арбитражный суд Тюменской области.

ООО «СК Тюмень» разместило в центре города на крыше и фасаде здания ресторана «Сибирская корона» рекламную конструкцию с изображением товарного знака пива, указанием названия ресторана и предупреждающей надписи о чрезмерном употреблении алкоголя. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области признала данную конструкцию не вывеской ресторана, а запрещенной рекламой алкогольной продукции.

ООО «СК Тюмень» ресторан «Сибирская корона» было выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и привлечено к административной ответственности согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Ресторан «Сибирская корона» уже исполнил предписание Тюменского УФАС России и сняло с крыши ресторана ненадлежащую рекламу, сообщает пресс-служба тюменского УФАС.

#Новости#Ресторанный бизнес#Тюменское УФАС России#Женя#Общество
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