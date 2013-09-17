«Сибирская корона» лишилась «Короны»

ООО «СК Тюмень» разместило в центре города на крыше и фасаде здания ресторана «Сибирская корона» рекламную конструкцию с изображением товарного знака пива, указанием названия ресторана и предупреждающей надписи о чрезмерном употреблении алкоголя. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области признала данную конструкцию не вывеской ресторана, а запрещенной рекламой алкогольной продукции.