«Сибирская корона» лишилась «Короны»

ООО «СК Тюмень» разместило в центре города на крыше и фасаде здания ресторана «Сибирская корона» рекламную конструкцию с изображением товарного знака пива, указанием названия ресторана и предупреждающей надписи о чрезмерном употреблении алкоголя. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области признала данную конструкцию не вывеской ресторана, а запрещенной рекламой алкогольной продукции.
ООО «СК Тюмень» ресторан «Сибирская корона» было выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и привлечено к административной ответственности согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Ресторан «Сибирская корона» уже исполнил предписание Тюменского УФАС России и сняло с крыши ресторана ненадлежащую рекламу, сообщает пресс-служба тюменского УФАС.