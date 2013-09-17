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Ограбил магазин, чтобы ехать в гости красивым

17 сентября 2013, 15:05
В Тюмени задержан молодой человек, который забрал из магазина одежду общей стоимостью около 10 тысяч рублей. Говорит, что собирался в гости в соседний город и хотел хорошо выглядеть. Полиция подозревает, что это не первое преступление криминального модника.
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Тюмень

Вечером в понедельник экипаж патрульно-постовой службы заметил молодого человека, бегущего с сумками в руках. Парня преследовала женщина. Стражи правопорядка задержали неизвестного. Оказалось, что он похитил одежду из магазина, расположенного по улице 50 лет Октября.

«Как пояснили следственно-оперативной группе, 26-летний тюменец зашел в магазин, переоделся в примерочной, сложив свои вещи в сумку, и попытался убежать. Расплачиваться подозреваемый даже не собирался. Общая стоимость „примеренных“ вещей составила более 9,8 тысяч рублей. Среди похищенного имущества были кожаная куртка, туфли, толстовка и солнцезащитные очки. Сам злоумышленник поясняет, что собирался в гости в соседний город и хотел красиво выглядеть, почему и решил спонтанно похитить вещи», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее данный безработный мужчина к уголовной ответственности не привлекался, однако стражи правопорядка предполагают, что подобные преступления подозреваемый совершал и раньше.

Если вы узнали данного гражданина, просьба обратиться в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени по телефону 291–600 или в дежурную часть отдела полиции № 4 по телефону 794–010.

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