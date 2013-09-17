Ограбил магазин, чтобы ехать в гости красивым

«Как пояснили следственно-оперативной группе, 26-летний тюменец зашел в магазин, переоделся в примерочной, сложив свои вещи в сумку, и попытался убежать. Расплачиваться подозреваемый даже не собирался. Общая стоимость „примеренных“ вещей составила более 9,8 тысяч рублей. Среди похищенного имущества были кожаная куртка, туфли, толстовка и солнцезащитные очки. Сам злоумышленник поясняет, что собирался в гости в соседний город и хотел красиво выглядеть, почему и решил спонтанно похитить вещи», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.