Не все преподаватели ТюмГУ оказались рады приезду уфолога Черноброва

На встрече с журналистами известный уфолог и руководитель общероссийского научно-исследовательского объединения «Космопоиск» сразу заявил, что никого ни в чём не собирается переубеждать. «Я не призываю вас во что-то верить. Я не последователь и не родоначальник какой-то новой религии или некоего атеизма. Считаю, что религия отдельно, наука — отдельно. Всё, чем я занимаюсь, не рассматриваю, как альтернативу науки, лженауку. Мистика — это та же наука, правила и законы которой мы пока не знаем», — считает уфолог.