Не все преподаватели ТюмГУ оказались рады приезду уфолога Черноброва

В рамках празднования 83-летия Тюменского государственного университета со студентами и преподавателями вуза встретился известный исследователь аномальных явлений, уфолог Вадим Чернобров, которого часто можно встретить в документальных передачах телеканалов «ТНТ» и «РЕН-ТВ». Появление эксперта по неопознанному и неизведанному в ТюмГУ вызвало недовольство некоторых преподавателей университета.
«Никакого подтекста в том, что в этом году в рамках Дня рождения ТюмГУ гостем стал именно Вадим Чернобров нет! Просто человек очень интересный, занимающийся темой, понятной и гуманитарием и студентам технических специальностей и всем остальным», — утверждает специалист отдела по внеучебной работе ТюмГУ Елена Долгополова.
На встрече с журналистами известный уфолог и руководитель общероссийского научно-исследовательского объединения «Космопоиск» сразу заявил, что никого ни в чём не собирается переубеждать. «Я не призываю вас во что-то верить. Я не последователь и не родоначальник какой-то новой религии или некоего атеизма. Считаю, что религия отдельно, наука — отдельно. Всё, чем я занимаюсь, не рассматриваю, как альтернативу науки, лженауку. Мистика — это та же наука, правила и законы которой мы пока не знаем», — считает уфолог.
Подробнее о том, что поведал тюменцам эксперт в области неопознанного, можно прочитать в специальном материале портала NashGorod.ru.
Попасть на вечер с Вадимом Чернобровым мог любой желающий студент ТюмГУ. Некоторые из них ожидали услышать рассказы о внеземных цивилизациях и НЛО и в итоге, не дослушав истории о вымышленных подводных монстрах и челябинском метеорите, покидали зрительный зал Театра кукол и масок, где и происходила встреча с уфологом. Преподаватели, среди которых был и известный скептик в вопросе об НЛО астроном Владимир Якименко, напротив, слушали московского гостя с явным интересом.
Стоит отметить, что некоторые другие сотрудники ТюмГУ крайне негативно отнеслись к решению университета устроить встречу студентов с известным уфологом. «Конечно, многим любопытно послушать подобные речи, но университет — место, где культивируется наука. То, чем занимается данный деятель — антинаучно, и рекламировать подобное — настоящая дикость! Дискутировать же на подобные темы — бесполезная трата времени. Решение устроить такую встречу было принято, судя по всему, благодаря недомыслию», — считает доктор физико-математических наук, профессор ТюмГУ Эдуард Аринштейн.
Его коллега, старший преподаватель кафедры механики многофазных систем Александр Журавлёв, жалеет, что узнал о приезде Вадима Черноброва лишь в минувшую пятницу, когда все афиши и пригласительные были уже готовы и отменять встречу со студентами было уже поздно: «Мой опыт общения с подобными лжеучеными показывает, что они либо говорят неадекватные вещи, в которых происходит подмена понятий, либо занимаются собственным пиаром за счёт популярных и „горячих“ тем».
По всей видимости, известный уфолог, который с радостью презентовал для университетского музея осколок челябинского метеорита, найденный членами его объединения «Космопоиск», не осведомлен о настрое преподавателей ТюмГУ.
После Тюмени Вадим Чернобров отправился в Тобольск, чтобы встретиться там со студентами государственной социально-педагогической академии им. Д. И. Менделеева и рассказать им о самых загадочных местах нашего региона.
Виталий Беспалов