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На российском авторынке появится еще один китайский бренд

17 сентября 2013, 13:51
Китайская марка Changan объявила о намерении продавать в России две модели кроссоверов — CS35 и CS75, а также хэтчбек EADO XT. По предварительным данным, автомобили Changan будет реализовывать компания «Ирито».

Как пишет «За рулем.рф», кроссовер CS75 предлагается с одним из двух доступных бензиновых турбированных двигателей Blue Core объемом 1,8 или 2,0 литра, агрегатируемых с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin последнего поколения. Двигатели оснащены турбиной производства Borg Warner и развивают максимальную мощность 174 л.с. Более подробной информации о российских комплектациях и ценах пока нет. Но в последней версии для домашнего рынка кроссовер СS75 оснащается ESP, электронным парковочным тормозом, шестью подушками безопасности, сиденьями с подогревом и электрорегулировкой.

Хэтчбек EADO XT нового поколения будет оснащаться двигателем из линейки, которая включает в себя полуторалитровый турбоагрегат GDI и атмосферный двухвальный ДВС объемом 1,6 литра. В конструкции двигателей применена система изменяемых фаз газораспределения DVVT.

Точных сроков вывода новых «китайцев» на российский рынок пока нет, добавляет Drive.ru.

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