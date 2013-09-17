На российском авторынке появится еще один китайский бренд

Как пишет «За рулем.рф», кроссовер CS75 предлагается с одним из двух доступных бензиновых турбированных двигателей Blue Core объемом 1,8 или 2,0 литра, агрегатируемых с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin последнего поколения. Двигатели оснащены турбиной производства Borg Warner и развивают максимальную мощность 174 л.с. Более подробной информации о российских комплектациях и ценах пока нет. Но в последней версии для домашнего рынка кроссовер СS75 оснащается ESP, электронным парковочным тормозом, шестью подушками безопасности, сиденьями с подогревом и электрорегулировкой.