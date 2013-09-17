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Экстремальные выходные от Lexus

17 сентября 2013, 14:48
В эти выходные, 14 и 15 сентября, на территории центра «Лексус — Тюмень» состоялся уникальный тест-драйв автомобилей модельного ряда «Лексус» — Lexus Master Class-2013. Максимальные возможности автомобилей продемонстрировали профессиональные инструкторы — спортсмены российских и мировых ралли и трофи рейдов.
Сюжет
Тюмень

Lexus Master Class — уникальная возможность протестировать автомобили Lexus на специально разработанных трассах, позволяющих полностью раскрыть все преимущества технической оснащенности автомобилей и лично удостовериться в их превосходной проходимости, комфортности, эргономичности и экономичности. И, конечно, непередаваемые эмоции, ощутить которые можно только находясь в надежном и комфортном автомобиле Lexus.

Федеральный тест-драйв автомобилей «Лексус» проходил в Тюмени впервые. Поклонники бренда почувствовали мощь и безграничные возможности каждого представителя линейки «Лексус» — от внедорожников до спортивных седанов и гибридных моделей. Возглавил тест-драйв роскошный спортивный седан нового поколения — Lexus IS.

Для участников Lexus Master Class-2013 приготовили несколько различных трасс на асфальтовом покрытии с искусственными препятствиями для проверки управляемости и устойчивости автомобилей. Яркость ощущениям прибавило не имеющее аналогов в России препятствие для внедорожников «Горка-Качели», специально спроектированное для проекта Lexus Master Class. «Горка-Качели» дает возможность продемонстрировать уникальные системы автомобилей Lexus — помощи при подъеме (HAC), спуске (DAC) и езде по бездорожью (Crawl Control).

Участники Lexus Master Class смогли почувствовать характер автомобилей вместе с командой профессионалов во главе с российским автоэкспертом, ведущим программы «Главная дорога» на ТК «НТВ» Александром Грачевым. Также в составе группы работали чемпион России по ралли-рейдам Владимир Горбачевич, участники сборной СССР по классическому ралли — Владимир Купцов и Виктор Смолянинов, а также пятикратный чемпион по трофи-рейдам Дмитрий Калинин. Всего в составе мастерской группы было порядка 30 инструкторов.

Тюмень стала вторым российским городом, где стартовала летняя сессия тест-драйва Lexus Master Class. Эстафету принимает столица России.

Партнерами мероприятия выступили:

  • «Ингосстрах» — универсальный страховщик федерального уровня, лидер в страховании автокаско;
  • «Орион», торговый комплекс европейского формата;
  • Студия тайского спа «Тай Лотус»;
  • журнал National Business;
  • Журнал FW Magazine;
  • 5 звездочный отель «Свиссотель Красные холмы», Москва;
  • Fashoin Центр Бутик.

Подробный фототчет с мероприятия в самое ближайшее время смотрите на www.lexusmasterclass.ru

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