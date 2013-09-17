Экстремальные выходные от Lexus

Lexus Master Class — уникальная возможность протестировать автомобили Lexus на специально разработанных трассах, позволяющих полностью раскрыть все преимущества технической оснащенности автомобилей и лично удостовериться в их превосходной проходимости, комфортности, эргономичности и экономичности. И, конечно, непередаваемые эмоции, ощутить которые можно только находясь в надежном и комфортном автомобиле Lexus.
Федеральный тест-драйв автомобилей «Лексус» проходил в Тюмени впервые. Поклонники бренда почувствовали мощь и безграничные возможности каждого представителя линейки «Лексус» — от внедорожников до спортивных седанов и гибридных моделей. Возглавил тест-драйв роскошный спортивный седан нового поколения — Lexus IS.
Для участников Lexus Master Class-2013 приготовили несколько различных трасс на асфальтовом покрытии с искусственными препятствиями для проверки управляемости и устойчивости автомобилей. Яркость ощущениям прибавило не имеющее аналогов в России препятствие для внедорожников «Горка-Качели», специально спроектированное для проекта Lexus Master Class. «Горка-Качели» дает возможность продемонстрировать уникальные системы автомобилей Lexus — помощи при подъеме (HAC), спуске (DAC) и езде по бездорожью (Crawl Control).
Участники Lexus Master Class смогли почувствовать характер автомобилей вместе с командой профессионалов во главе с российским автоэкспертом, ведущим программы «Главная дорога» на ТК «НТВ» Александром Грачевым. Также в составе группы работали чемпион России по ралли-рейдам Владимир Горбачевич, участники сборной СССР по классическому ралли — Владимир Купцов и Виктор Смолянинов, а также пятикратный чемпион по трофи-рейдам Дмитрий Калинин. Всего в составе мастерской группы было порядка 30 инструкторов.
Тюмень стала вторым российским городом, где стартовала летняя сессия тест-драйва Lexus Master Class. Эстафету принимает столица России.
Партнерами мероприятия выступили:
Подробный фототчет с мероприятия в самое ближайшее время смотрите на www.lexusmasterclass.ru