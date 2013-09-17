Экстремальные выходные от Lexus

Участники Lexus Master Class смогли почувствовать характер автомобилей вместе с командой профессионалов во главе с российским автоэкспертом, ведущим программы «Главная дорога» на ТК «НТВ» Александром Грачевым. Также в составе группы работали чемпион России по ралли-рейдам Владимир Горбачевич, участники сборной СССР по классическому ралли — Владимир Купцов и Виктор Смолянинов, а также пятикратный чемпион по трофи-рейдам Дмитрий Калинин. Всего в составе мастерской группы было порядка 30 инструкторов.