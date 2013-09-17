Декада фотографии в Тюмени: десять выставок, кино и лекции

Стоит обратить внимание и на две выставки, которыми откроется нынешняя «декада». Одна из них — выставка «Сердце Афона», которую несколько лет назад уже показывали в Тюмени. В этот раз в наш город приедет немного меньше работ это серии, снятой сербским фотографом Хаджи Миодраг Миладиновичем, но зато будет представлено несколько новых снимков. Перекликаться с этой экспозицией будет выставка о католических празднествах «Semana Santa» Анны Пшеничниковой — бывшего тюменского фотографа, сейчас живущей в Испании.