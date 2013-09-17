Декада фотографии в Тюмени: десять выставок, кино и лекции

Организаторы декады — Тюменское отделение Союза фотохудожников России, Тюменский дом фотографии и клуб «ФотоРегион» — надеются, что это событие всколыхнет город и заложит традицию периодических серьезных выставок.
Идея «фотодекады» возникла год назад, когда решено было создавать в городе Дом фотографии. «Мы делаем это для того, чтобы всколыхнуть творческую интеллигенцию Тюмени, — рассказал один из организаторов выставки член Союза фотохудожников России, председатель клуба „ФотоРегион“ Игорь Ковалев. — В городе нет фотографических выставок, а если есть — то эпизодические, любительские. Я считаю, что их нет потому, что нет системы».
Фотографы планируют после завершения «декады» организовывать в здании Драмтеатра продолжительные, масштабные выставки, а пока Тюменцы могут выбрать событие по душе из обширной программы, включающей почти полтора десятка событий.
Одним из ключевых, необычных для Тюмени станет совместная выставка турка Серканта Хекимджи и тюменки Светланы Ереминой «Другое лицо Стамбула». Это взгляд на город с двух сторон: стамбульский художник видит его «изнутри», тюменка — «снаружи», глазами иностранца, приезжего.
Другая знаковая выставка — «Полная версия» светского фотографа Валерия Левитина, на чьих снимках люди «из ящика» запечатлены в необычных ситуациях.
Стоит обратить внимание и на две выставки, которыми откроется нынешняя «декада». Одна из них — выставка «Сердце Афона», которую несколько лет назад уже показывали в Тюмени. В этот раз в наш город приедет немного меньше работ это серии, снятой сербским фотографом Хаджи Миодраг Миладиновичем, но зато будет представлено несколько новых снимков. Перекликаться с этой экспозицией будет выставка о католических празднествах «Semana Santa» Анны Пшеничниковой — бывшего тюменского фотографа, сейчас живущей в Испании.
Конечно, будут «рассказаны» и местные истории. «Будет совершенно уникальная выставка тюменца Андрея Свинкина — серия „Медвежий праздник“. Еще в 1988 году он снимал одновременно и фотографии, и документальный фильм об этом хантыйском празднике, и с тех пор этого еще никто не видел», — рассказал Игорь Ковалев.
Конечно, достойны внимания не только такие «якорные» выставки, но и фотографический open-air, и выставка инстаграмм-фото, и лекции и мастер-классы, которые пройдут в рамках «декады». Организаторы убеждены: то, что они делают, будет интересно и тем, кто серьезно занимается фотографией, и тем, кто просто интересуется искусством.
Горожан ждут на Первой международной декаде фотографии с 20 сентября по 1 октября.
Программа I международной декады фотографии в Тюмени
20.09
16:30
Тюменский Драматический Театр.
Открытие I международной декады фотографии в Тюмени.
20.09
17:00
Тюменский Драматический Театр.
Открытие выставок «Сердце Афона», автор Хаджи Миодраг Миладинович (г. Алексинац, Сербия) и «Semana Santa», автор Анна Пшеничникова (г. Картахена, Испания).
21.09
13:30
Тюменская областная научная библиотека (2 этаж).
Открытие выставки «Решающий момент», автор Владимир Огнёв (г. Тюмень, Россия).
21.09
15:00
Тюменская областная научная библиотека (конференц-зал, 1 этаж).
Лекция, ведущий член Союза фотохудожников России Валерий Дыба, тема «Ансель Адамс: безупречная техника и художественное чутье…».
17:00
Показ фильма в рамках лекции.
19:00
Фото-студия «Art-Room» (ул. Первомайская, 11, 2 этаж). Открытие инстаграмм-выставки «1000 историй о Тюмени».
24.09
16:30 Тюменский Драматический Театр.
Открытие выставки «Полная версия» (или Люди из «ящика»), автор Валерий Левитин (г. Москва, Россия).
25.09
17:00
«Склад № 1» (ул. Республики, 42/3).
Творческий вечер фотографа Валерия Левитина (г. Москва, Россия).
26.09
16:30
Тюменский Драматический Театр
Открытие выставки «Другое лицо Стамбула», авторы Серкант Хекимджи (г. Стамбул, Турция) и Светлана Ерёмина (г. Тюмень, Россия).
27.09
16:30
Литературно-краеведческий центр им. В.П. Крапивина (ул. Первомайская, 14) Открытие выставки «Медвежий праздник», автор Андрей Свинкин (г. Тюмень, Россия).
Эксклюзивный показ документального фильма (ретроспектива, 1988 год).
28.09
12:00
ТРЦ «Премьер».
Открытие выставки «Пока без названия…», автор Людмила Цвиккер (г. Тюмень, Россия).
14:00
Аллея Кошек.
Открытие open-air «Сушка» (совместно с «Академией фотографии»).
29.09
15:00
Областной центр прикладного творчества и ремесел (Музей Изобразительных искусств)
Открытие выставки «Картины Севера», автор Александр Романов (г. Тюмень, Россия).
01.10
15:30
Конференц-зал отеля «Спасская».
Итоговая пресс-конференция оргкомитета I международной декады фотографии в Тюмени.
16:30
Конференц-зал отеля «Спасская».
Презентация фотоальбома о Тюмени «Panomaniа», автор Дмитрий Изосимов.
Фото — Александр Романов