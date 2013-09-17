Бывший таксист напал на более удачливого коллегу

В воскресенье в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило сообщение о совершении разбойного нападения на водителя такси. Потерпевший добрался до ближайшего магазина через несколько минут после совершения преступления и по телефону назвал основные приметы подозреваемого, а также автомобиля, на котором он скрылся.
В Тюмени был объявлен план «Перехват». В считанные часы местонахождение злоумышленника было установлено. При задержании особого сопротивления подозреваемый не оказывал и сам сознался в совершении преступления.
«Установлено, что подозреваемый несколько лет назад являлся работником одной из фирм такси. В результате конфликта с руководством мужчина ушел с этой работы, однако не примирился со всеми событиями. В течение долгого времени злоумышленник совершал мелкие неправомерные действия, чтобы навредить бывшему работодателю. А вчера в очередной раз увидел машину, которая принадлежала все той же фирме по осуществлению перевозки пассажиров. Подозреваемый сел в автомобиль под видом клиента, затем во время движения напал на водителя, применив газовый баллончик, и выбросил того из машины. Скрывшись с места происшествия, тюменец спрятал автомобиль в гараже, а сам, полагая, что останется безнаказанным, свободно передвигался по городу», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Машину также обнаружили и вернули законному владельцу.
Задержанный — 31-летний безработный тюменец — ранее к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.