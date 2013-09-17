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95% жилого фонда к отопительному сезону готовы

17 сентября 2013, 13:27
Вопрос подготовки муниципальных образований Тюменской области стоял на повестке дня в прокуратуре. Отмечено, что практически все муниципальные образования утвердили паспорта готовности в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Так, к осенне-зимнему периоду подготовлено 95 % жилищного фонда, 95 % котельных, 96 % тепловых и водопроводных сетей, 96 % канализационных сетей, 99 % электрических сетей, 95 % газопроводов, сформированы нормативные запасы топлива. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением электроснабжения, в муниципальных образованиях имеются 316 стационарных и 167 передвижных автономных источника электроснабжения. В целях оперативного устранения аварийных ситуаций на коммунальных предприятиях области действует 201 аварийно-восстановительная бригада.

Кроме того, рассмотрены вопросы задолженности по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы и т.п., сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам заседания межведомственной комиссии выработаны дополнительные меры, направленные на бесперебойное и безаварийное прохождение отопительного периода в Тюменской области.

Надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства находится на личном контроле прокурора Тюменской области.

В работе группы приняли участие руководитель Северо-Уральского Управления Ростехнадзора Лосев Л.В., заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Майер А.В., заместитель главы администрации г. Тюмени Шпиренко А.И., заместитель главы администрации Тюменского района Шевченко В.В., а также представители ресурсоснабжающих организаций.

Отметим, что в детские сады и школы города уже подается тепло, согласно заявлениям руководителей учреждений.

#Новости#Теплоснабжение#Прокуратура Тюменской области#Женя#Общество
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