95% жилого фонда к отопительному сезону готовы

Так, к осенне-зимнему периоду подготовлено 95 % жилищного фонда, 95 % котельных, 96 % тепловых и водопроводных сетей, 96 % канализационных сетей, 99 % электрических сетей, 95 % газопроводов, сформированы нормативные запасы топлива. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением электроснабжения, в муниципальных образованиях имеются 316 стационарных и 167 передвижных автономных источника электроснабжения. В целях оперативного устранения аварийных ситуаций на коммунальных предприятиях области действует 201 аварийно-восстановительная бригада.
Кроме того, рассмотрены вопросы задолженности по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы и т.п., сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам заседания межведомственной комиссии выработаны дополнительные меры, направленные на бесперебойное и безаварийное прохождение отопительного периода в Тюменской области.
Надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства находится на личном контроле прокурора Тюменской области.
В работе группы приняли участие руководитель Северо-Уральского Управления Ростехнадзора Лосев Л.В., заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Майер А.В., заместитель главы администрации г. Тюмени Шпиренко А.И., заместитель главы администрации Тюменского района Шевченко В.В., а также представители ресурсоснабжающих организаций.
Отметим, что в детские сады и школы города уже подается тепло, согласно заявлениям руководителей учреждений.