95% жилого фонда к отопительному сезону готовы

Так, к осенне-зимнему периоду подготовлено 95 % жилищного фонда, 95 % котельных, 96 % тепловых и водопроводных сетей, 96 % канализационных сетей, 99 % электрических сетей, 95 % газопроводов, сформированы нормативные запасы топлива. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением электроснабжения, в муниципальных образованиях имеются 316 стационарных и 167 передвижных автономных источника электроснабжения. В целях оперативного устранения аварийных ситуаций на коммунальных предприятиях области действует 201 аварийно-восстановительная бригада.