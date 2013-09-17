20 рябин и яблонь высадили на Червишевском тракте

Акция состоялась 15 сентября 2013 года в Тюменском лесничестве (11 км Червишевского тракта). Мероприятие провели ГАУ ДОД ТО Областной центр дополнительного образования детей и молодежи, Тюменское областное общественное движение «ЧИР», Администрация Тюменского района, при поддержке Департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени. В этом году акция была приурочена к 95-летию образования комсомола.
Главной целью проведения акции стало привлечение молодого поколения к бережному отношению и сохранению лесов. Всего в мероприятии приняли участие 32 воспитанника и активиста из различных учреждений: детского центра «Бригантина», Областного центра дополнительного образования, детского движения «ЧИР» и Тюменского района.
Участниками акции было высажено 20 деревьев рябины и яблони, проведена экскурсия по территории лесничества, произведен уход за саженцами, высаженными в прошлые годы. На участке леса, граничащего с Тюменским лесничеством, убран мусор. В конце акции участники пили чай у костра.