20 рябин и яблонь высадили на Червишевском тракте

Акция состоялась 15 сентября 2013 года в Тюменском лесничестве (11 км Червишевского тракта). Мероприятие провели ГАУ ДОД ТО Областной центр дополнительного образования детей и молодежи, Тюменское областное общественное движение «ЧИР», Администрация Тюменского района, при поддержке Департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени. В этом году акция была приурочена к 95-летию образования комсомола.