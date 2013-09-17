nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

20 рябин и яблонь высадили на Червишевском тракте

17 сентября 2013, 16:12
Участники экологической акции «День леса» высадили на Червишевском тракте 20 рябин и яблонь. В мероприятии приняли участие 32 воспитанника и активиста из различных учреждений.

Акция состоялась 15 сентября 2013 года в Тюменском лесничестве (11 км Червишевского тракта). Мероприятие провели ГАУ ДОД ТО Областной центр дополнительного образования детей и молодежи, Тюменское областное общественное движение «ЧИР», Администрация Тюменского района, при поддержке Департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени. В этом году акция была приурочена к 95-летию образования комсомола.

Главной целью проведения акции стало привлечение молодого поколения к бережному отношению и сохранению лесов. Всего в мероприятии приняли участие 32 воспитанника и активиста из различных учреждений: детского центра «Бригантина», Областного центра дополнительного образования, детского движения «ЧИР» и Тюменского района.

Участниками акции было высажено 20 деревьев рябины и яблони, проведена экскурсия по территории лесничества, произведен уход за саженцами, высаженными в прошлые годы. На участке леса, граничащего с Тюменским лесничеством, убран мусор. В конце акции участники пили чай у костра.

#Новости#ЧИР#Лес#Деревья#Администрация г.Тюмени#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25