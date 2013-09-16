Золото из ювелирного магазина пытался унести в кармане

«Как оказалось, мужчина тщательно спланировал свое преступление. Придя в магазин, он попросил померить несколько дорогих ювелирных украшений. Дождавшись момента, когда продавец отойдет обслуживать другого посетителя, правонарушитель, спрятав золото в карман, поспешил покинуть помещение. Однако второй продавец, заметив попытку грабежа, остановила мужчину и сразу же вызвала сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.