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Золото из ювелирного магазина пытался унести в кармане

16 сентября 2013, 14:01
Тюменец пытался ограбить ювелирный магазин, спрятав в карман золотые украшения на общую сумму более 17 тысяч рублей. Попытка не удалась, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Тюмень

Заявление о совершении грабежа в одном из ювелирных магазинов по улице Мельникайте поступило в дежурную часть отдела полиции № 7 13 сентября. Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки на месте совершения преступления.

«Как оказалось, мужчина тщательно спланировал свое преступление. Придя в магазин, он попросил померить несколько дорогих ювелирных украшений. Дождавшись момента, когда продавец отойдет обслуживать другого посетителя, правонарушитель, спрятав золото в карман, поспешил покинуть помещение. Однако второй продавец, заметив попытку грабежа, остановила мужчину и сразу же вызвала сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

В настоящее время похищенное изъято. Ущерб для магазина мог составить более 17 тысяч рублей.

22-летний задержанный является жителем соседней республики, в настоящее время он нигде не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

#Новости#Грабеж#Тюмень#Таня#Происшествия
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