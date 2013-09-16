Водитель, погубивший четверых пассажиров, заключен под стражу

Проигнорировав требование уступить, он выехал на перекресток дорог Ишим — Бердюжье, где и столкнулся с двигающейся по главной грузовой машиной. В результате столкновения четыре пассажира автомобиля Honda от полученных травм скончались на месте, а остальным трем были причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали. Установлено, что все пассажиры минивэна являлись гражданами Кыргызстана, которые возвращались домой с Севера.