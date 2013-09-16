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Водитель, погубивший четверых пассажиров, заключен под стражу

16 сентября 2013, 12:04
Водитель автомобиля Honda Odyssey, который 10 сентября столкнулся с грузовиком Volvo под Ишимом, нарушал правила перевозки пассажиров.

Как сообщает Следственное управление УМВД России по Тюменской области, водитель разместил в салоне семь человек — сверх допустимого количества, предусмотренного характеристикой транспортного средства.

Проигнорировав требование уступить, он выехал на перекресток дорог Ишим — Бердюжье, где и столкнулся с двигающейся по главной грузовой машиной. В результате столкновения четыре пассажира автомобиля Honda от полученных травм скончались на месте, а остальным трем были причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали. Установлено, что все пассажиры минивэна являлись гражданами Кыргызстана, которые возвращались домой с Севера.

После совершения ДТП водитель был задержан сотрудниками полиции. 11 сентября 2013 года в отношении него Ишимским судом Тюменской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

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