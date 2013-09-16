Виновник массовой аварии остается на свободе

Водитель BMW X5 — виновник массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск — был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Более того, 26-летний житель города Тобольска только в 2013 году 8 раз привлекался за совершение административных правонарушений.
22 августа, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он сел за руль своего BMW Х5. При этом, не думая о возможных негативных последствиях, молодой человек взял с собой трех пассажиров: 25-летнего мужчину и двух 19-летних девушек.
На 55 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в силу своего состояния, водитель не справился с управлением автомобиля, и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся впереди него автомобилем марки ВАЗ-21124. Далее, пытаясь справиться с управлением, водитель BMW Х5 снова выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомобилем марки ГАЗ-27057, а затем столкновение с автомобилем ВАЗ-21104, двигавшимся по своей полосе во встречном для нарушителя направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля ВАЗ-21104, а также трое его пассажиров (семья: двое родителей и 16-летний сын) получили телесные повреждения, от которых скончались. Из семьи погибших выжил только один — 11-летний мальчик, который получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома бедра.
«В конечном итоге из-за преступных действий подозреваемого ребенок остался сиротой. В связи с чем, возникает множество вопросов: как сложится в дальнейшем его жизнь; кто будет заниматься его воспитанием в дальнейшем», — сообщает Следственное управление УМВД России по Тюменской области.
Сам виновник ДТП, а также трое его попутчиков получили телесные повреждения, различной степени тяжести (перелом основания черепа, плеча и ушиб позвоночника). Все пострадавшие были госпитализированы. Остальные участники ДТП травм не получили.
По данному факту следователями СО МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, подозреваемый задержан в порядке ст. 91–92 УПК РФ. Однако по решению суда обвиняемому избрана мера пресечения не связанная с лишением свободы.