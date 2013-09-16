Виновник массовой аварии остается на свободе

На 55 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в силу своего состояния, водитель не справился с управлением автомобиля, и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся впереди него автомобилем марки ВАЗ-21124. Далее, пытаясь справиться с управлением, водитель BMW Х5 снова выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомобилем марки ГАЗ-27057, а затем столкновение с автомобилем ВАЗ-21104, двигавшимся по своей полосе во встречном для нарушителя направлении.