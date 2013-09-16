В Тюмени начинаются заморозки

По прогнозу Тюменского гидрометеоцентра в период с сегодняшнего дня и по 19 сентября на юге области ожидаются заморозки в воздухе до 0…-3, на почве и в приземном слое -до -1…-6. Впрочем, данные сервисов разнятся. Так, gismeteo.ru довольно оптимистичен: самая низкая температура, которую он предсказывает — +1 градус в ночь на воскресенье.