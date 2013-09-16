В Тюмени начинаются заморозки

Несмотря на то, что днем солнце еще припекает, ночи в Тюмени стоят холодные. По данным прогнозов, на этой неделе возможны заморозки на почве.
По прогнозу Тюменского гидрометеоцентра в период с сегодняшнего дня и по 19 сентября на юге области ожидаются заморозки в воздухе до 0…-3, на почве и в приземном слое -до -1…-6. Впрочем, данные сервисов разнятся. Так, gismeteo.ru довольно оптимистичен: самая низкая температура, которую он предсказывает — +1 градус в ночь на воскресенье.
По данным rp5.ru, до четверга дневная температура в Тюмени будет достигать +10 градусов, а в самые холодные утренние часы — падать до +1. Ранним утром в пятницу температура воздуха опустится до нуля, а в субботу — до -1. Сильного ветра и осадков не ожидается.
Напомним, в прошлом году теплая погода (до +16 градусов днем) держалась до начала октября. В 2011 году о первых заморозках МЧС предупреждали еще в середине августа, а в 2010 году заморозки и плохая погода пришли в город в первой половине сентября.