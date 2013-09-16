nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени начинаются заморозки

16 сентября 2013, 15:31
Несмотря на то, что днем солнце еще припекает, ночи в Тюмени стоят холодные. По данным прогнозов, на этой неделе возможны заморозки на почве.

Несмотря на то, что днем солнце еще припекает, ночи в Тюмени стоят холодные. По данным прогнозов, на этой неделе возможны заморозки на почве.

По прогнозу Тюменского гидрометеоцентра в период с сегодняшнего дня и по 19 сентября на юге области ожидаются заморозки в воздухе до 0…-3, на почве и в приземном слое -до -1…-6. Впрочем, данные сервисов разнятся. Так, gismeteo.ru довольно оптимистичен: самая низкая температура, которую он предсказывает — +1 градус в ночь на воскресенье.

По данным rp5.ru, до четверга дневная температура в Тюмени будет достигать +10 градусов, а в самые холодные утренние часы — падать до +1. Ранним утром в пятницу температура воздуха опустится до нуля, а в субботу — до -1. Сильного ветра и осадков не ожидается.

Напомним, в прошлом году теплая погода (до +16 градусов днем) держалась до начала октября. В 2011 году о первых заморозках МЧС предупреждали еще в середине августа, а в 2010 году заморозки и плохая погода пришли в город в первой половине сентября.

#Новости#ГУ МЧС по Тюменской области#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25