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Тюменец может отправиться в экспедицию на «Крузенштерне»

16 сентября 2013, 11:25
Тюменец Владимир Друганов ждет поддержки от земляков: сейчас у него есть все шансы отправиться в морское путешествие на легендарном барке «Крузенштерн». Всероссийское голосование, которое определит топ-20 претендентов на участие в экспедиции, продлится еще неделю.
Сюжет
Тюмень

Конкурс «Под крылом чайки» проводит в честь своего 20-летия «Бинбанк». Двенадцать россиян получат возможность пройти на легендарном «Крузенштерне» от Испании до Германии. Всего на сайте проекта сейчас зарегистрировано 355 претендентов, и в первой пятерке по результатам народного голосования — тюменец Владимир Друганов.

Напомним, этим летом Владимир, известный в городе как организатор флешмобов и называющий себя тренером в сфере жизни в удовольствие, заявил о своем намерении отправить в экстремальную кругосветку и установить рекорд для книги Гиннеса. Однако конкурс «Бинбанка» изменил его планы. «21 сентября я планировал отправиться в кругосветное путешествие. Но когда я узнал про этот конкурс, то откорректировал свои планы, ведь раньше я летал только самолетами и никогда не ходил в море. И отправиться сейчас в морскую экспедицию — это круто!», — написал он в своей «визитке» на сайте конкурса.

По задумке организаторов, это будет не просто путешествие, а настоящее реалити-шоу: знакомиться с морским делом, бороться с превратностями судьбы и коварной и непредсказуемой морской стихией участники будут под прицелом видеокамер. Владимир Друганов обещает, что в случае победы в конкурсе будет и сам будет снимать видеоролики, а также планирует опубликовать на сайте путешествия «серию статей и красивейших снимков с корабля».

Проголосовать за участника on-line-голосования можно, зарегистрировавшись и поставив лайк под фотографией на сайте goexpedition.ru. Конкурс продлится до 23 сентября. ТОП-20 определят по лайкам в социальных сетях, и уже из них жюри выберет 11 победителей. Двенадцатого члена команды из числа участников объявит известный путешественник и журналист Михаил Кожухов. Все они отправятся по маршруту Тенерифе — Росток с 10 по 24 октября 2013 года.

Фото — korabli.ukoz.ru

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