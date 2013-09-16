Тюменец может отправиться в экспедицию на «Крузенштерне»

Напомним, этим летом Владимир, известный в городе как организатор флешмобов и называющий себя тренером в сфере жизни в удовольствие, заявил о своем намерении отправить в экстремальную кругосветку и установить рекорд для книги Гиннеса. Однако конкурс «Бинбанка» изменил его планы. «21 сентября я планировал отправиться в кругосветное путешествие. Но когда я узнал про этот конкурс, то откорректировал свои планы, ведь раньше я летал только самолетами и никогда не ходил в море. И отправиться сейчас в морскую экспедицию — это круто!», — написал он в своей «визитке» на сайте конкурса.