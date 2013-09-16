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Собак будут ловить в Тюмени и деревнях

16 сентября 2013, 09:36
На этой неделе безнадзорных собак будут отлавливать на восемнадцати улицах Тюмени, а также в деревнях Копытова и Метелева и в поселке Березняковский.

На этой неделе безнадзорных собак будут отлавливать на восемнадцати улицах Тюмени, а также в деревнях Копытова и Метелева и в поселке Березняковский.

В Тюмени от безнадзорных собак до выходных планируют избавить Московский и Червишевский тракты, улицы Барабинская, Ямская, Светлая, Олимпийская, Волгоградская, Садовая, Монтажников, Тюменская, Береговая, Ленинградская, Эрвье, Сосьвинская, Лавровая, Судоремонтная, Щербакова, 50 лет ВЛКСМ. Кроме того, без присмотра домашних животных на этой неделе не стоит оставлять в поселке Березняковский, деревне Метелева и на улице Раневская в деревне Копытова.

Заявления на отлов безнадзорных домашних животных, напоминают в департаменте городского хозяйства администрации города, можно оставить посредством факсимильной связи на номер 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28/1, каб. 11. Предварительно необходимо заполнить специальный бланк.

#Новости#Бездомные животные#Департамент городского хозяйства#Дарья#Общество
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