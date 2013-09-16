Собак будут ловить в Тюмени и деревнях

В Тюмени от безнадзорных собак до выходных планируют избавить Московский и Червишевский тракты, улицы Барабинская, Ямская, Светлая, Олимпийская, Волгоградская, Садовая, Монтажников, Тюменская, Береговая, Ленинградская, Эрвье, Сосьвинская, Лавровая, Судоремонтная, Щербакова, 50 лет ВЛКСМ. Кроме того, без присмотра домашних животных на этой неделе не стоит оставлять в поселке Березняковский, деревне Метелева и на улице Раневская в деревне Копытова.