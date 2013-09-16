Россияне хотят бесплатные фильмы и музыку в интернете

Если все фильмы и сериалы в интернете станут платными, приобретать их копии за деньги готовы относительно небольшая часть пользователей, обычно скачивающих их безвозмездно, — всего 11%. При этом каче­ство скачиваемого фильма не самый весомый критерий: пользователи скорее предпочтут загрузить на компьютер бесплатную, пусть и плохую копию (35%), чем платить за качественную (20%).