Россияне хотят бесплатные фильмы и музыку в интернете

Согласно данным опроса, который был проведен 17 и 18 августа среди 1600 россиян, интернетом пользуются 61% населения, причем 38% ежедневно, 17% несколько раз в неделю и 4% несколько раз в месяц.
Наиболее потребляемым контентом является музыка, ее скачивают почти две трети опрошенных — 63%, на втором месте оказались фильмы — 60%. Менее востребованы книги современных авторов (40%), игры (39%) и программное обеспечение (39%).
Если все фильмы и сериалы в интернете станут платными, приобретать их копии за деньги готовы относительно небольшая часть пользователей, обычно скачивающих их безвозмездно, — всего 11%. При этом качество скачиваемого фильма не самый весомый критерий: пользователи скорее предпочтут загрузить на компьютер бесплатную, пусть и плохую копию (35%), чем платить за качественную (20%).