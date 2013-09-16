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Россияне хотят бесплатные фильмы и музыку в интернете

16 сентября 2013, 08:51
ВЦИОМ представил данные о том, какой контент пользователи Рунета скачивают активнее всего, какая часть из них стараются делать это бесплатно и что они предпримут, если все фильмы и сериалы в сети станут платными.

Согласно данным опроса, который был проведен 17 и 18 августа среди 1600 россиян, интернетом пользуются 61% населения, причем 38% ежедневно, 17% несколько раз в неделю и 4% несколько раз в месяц.

Наиболее потребляемым контентом является музыка, ее скачивают почти две трети опро­шенных — 63%, на втором месте оказались фильмы — 60%. Менее востребованы книги современных авторов (40%), игры (39%) и программное обеспечение (39%).

Если все фильмы и сериалы в интернете станут платными, приобретать их копии за деньги готовы относительно небольшая часть пользователей, обычно скачивающих их безвозмездно, — всего 11%. При этом каче­ство скачиваемого фильма не самый весомый критерий: пользователи скорее предпочтут загрузить на компьютер бесплатную, пусть и плохую копию (35%), чем платить за качественную (20%).

#Новости#ВЦИОМ#Женя#Общество
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