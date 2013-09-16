Полицейские отпустили пойманных браконьером осетров в реку

Факт незаконной ловли рыбы был зафиксирован и пресечен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Тобольский» совместно с представителями отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области в г. Тобольске в ходе проведения оперативных мероприятий.
На месте преступления задержан мужчина 1957 года рождения. В его лодке полицейские обнаружили 16 рыб осетровых пород. 11 еще живых особей, изъятых из сетей, полицейские отпустили обратно в реку.
У мужчины, ранее уже дважды привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов, также изъяты лодка «Казанка» и 185-метровая сеть, способствующие осуществлению браконьерства, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области