Полицейские отпустили пойманных браконьером осетров в реку

Факт незаконной ловли рыбы был зафиксирован и пресечен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Тобольский» совместно с представителями отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области в г. Тобольске в ходе проведения оперативных мероприятий.