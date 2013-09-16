nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Полицейские отпустили пойманных браконьером осетров в реку

16 сентября 2013, 09:41
Тобольские полицейские задержали браконьера, который выловил в Иртыше 16 рыб осетровых пород. Живых особей сотрудники правоохранительных органов выпустили в реку.

Факт незаконной ловли рыбы был зафиксирован и пресечен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Тобольский» совместно с представителями отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области в г. Тобольске в ходе проведения оперативных мероприятий.

На месте преступления задержан мужчина 1957 года рождения. В его лодке полицейские обнаружили 16 рыб осетровых пород. 11 еще живых особей, изъятых из сетей, полицейские отпустили обратно в реку.

У мужчины, ранее уже дважды привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов, также изъяты лодка «Казанка» и 185-метровая сеть, способствующие осуществлению браконьерства, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области

#Новости#Браконьеры#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25