Не дали доиграть: полиция прикрыла очередное казино

Рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Игра» состоялся 13 сентября. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, в подпольном казино, организованном на первом этаже жилого многоэтажного дома, соблюдалась строжайшая конспирация: заведение находилось под охраной, велось наружное видеонаблюдение, работал прошедший необходимую подготовку персонал, а организаторами была разработана система паролей при входе посетителей. Поэтому для проникновения в нелегальное игровое заведение были привлечены бойцы специального отряда быстрого реагирования. В момент задержания в помещении находилось более 15 посетителей.
Из казино сотрудниками полиции были изъяты покерный стол, несколько колод игральных карт, более шестисот фишек и другие предметы азартной деятельности. Организаторы нелегального заведения установлены и будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.
Напомним, что за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны российским законодательством установлена административная и уголовная ответственность.
За незаконную организацию и проведение азартных игр устанавливаются административные штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией игрового оборудования во всех перечисленных случаях. Уголовная ответственность по совокупности нарушений может составить от 3 до 6 лет лишения свободы и предусматривается в том случае, если преступления совершены с извлечением дохода в крупном (свыше 1,5 млн. рублей) и особо крупном (более 6 млн. рублей) размере.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области