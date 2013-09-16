Не дали доиграть: полиция прикрыла очередное казино

За незаконную организацию и проведение азартных игр устанавливаются административные штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией игрового оборудования во всех перечисленных случаях. Уголовная ответственность по совокупности нарушений может составить от 3 до 6 лет лишения свободы и предусматривается в том случае, если преступления совершены с извлечением дохода в крупном (свыше 1,5 млн. рублей) и особо крупном (более 6 млн. рублей) размере.