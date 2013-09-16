Набережная Туры дорастет до Свято-Троицкого монастыря

В Тюмени продолжается возведение набережной реки Туры. Она уже готова от моста Влюбленных до моста Челюскинцев. Следующий участок — от Свято-Троицкого монастыря до моста Влюбленных — составит 620 метров. Это будут третья и четвертая очереди строительства.
Основная функция набережной — закрепление берегового склона, но она является отличным местом для прогулок.
Как сообщает Главное управление строительства области, на строящемся отрезке проектной документацией запланировано строительство многоуровневой автостоянки, причала для прогулочных пассажирских судов, а также прогулочных зон, соединенных между собой лестничными спусками и съездами (в том числе для маломобильных групп населения). Предусмотрено также озеленение этого участка набережной и обустройство на нем малых архитектурных форм.
«Изюминкой третьей очереди набережной станет парадная лестница в районе устья реки Тюменки. Для ее возведения на набережной планируется устройство дополнительных подпорных стен», — сообщает пресс-секретарь ГУСа Ольга Крюкова.
Кроме того, в районе автостоянки появится большой комплекс обслуживающих и инженерных сооружений, куда войдут общественные санузлы, очистные сооружения для поверхностных сточных вод, канализационные и поливные насосные станции, трансформаторные подстанции и т.д.
Четвертой очередью строительства набережной предусмотрено возведение моста через реку Тюменку. Он будет предназначен для пешеходов и проезда обслуживающего транспорта.
Длина моста в соответствии с проектной документацией составит 23 метра, ширина — 8 метров, из них ширина пешеходного тротуара — 2 метра.
В соответствии с госконтрактом, заключенным с генеральным подрядчиком строительства ОАО «Мостострой-11», завершить эту часть набережной планируется в начале 2015 года. После завершения всех работ на третьей и четвертой очереди длина тюменской набережной составит 1 950 метров.
Выполненный участок набережной сегодня является украшением города, местом скопления людей. Но, к сожалению, без внимания ее не оставляют и городские хулиганы, то и дело они вынимают осветительные приборы и портят лавочки…