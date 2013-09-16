Набережная Туры дорастет до Свято-Троицкого монастыря

Как сообщает Главное управление строительства области, на строящемся отрезке проектной документацией запланировано строительство многоуровневой автостоянки, причала для прогулочных пассажирских судов, а также прогулочных зон, соединенных между собой лестничными спусками и съездами (в том числе для маломобильных групп населения). Предусмотрено также озеленение этого участка набережной и обустройство на нем малых архитектурных форм.