На открытии спортплощадки встретятся губернатор Якушев и Тимати

Workout — молодое спортивное направление, возникшее буквально 5–6 лет назад, сегодня насчитывает сотни тысяч приверженцев. Это те, кто предпочитает тренировкам в спортзале физические нагрузки под открытым небом. Все, что необходимо для workout — это наличие в шаговой доступности спортивных площадок с турниками и брусьями, разного рода металлическими конструкциями на которых можно выполнять всевозможные физические упражнения.