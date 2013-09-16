На открытии спортплощадки встретятся губернатор Якушев и Тимати

Во вторник, 17 сентября, в сквере Депутатов (ул. Олимпийская) откроется площадка популярного в мире спортивного направления workout. Начало праздника в 13.00. Известно, что новую спортплощадку посетят губернатор области Владимир Якушев, глава администрации Тюмень Александр Моор и специальный гость мероприятия — популярный российский рэпер Тимати.
Как сообщалось ранее, Тимати проведет в Тюмени мастер-класс по workout, он является приверженцем этого вида спорта. Кроме того, на открытии спортплощадки выступят известные спортсмены, а также пройдут соревнования по двум дисциплинам — силовому фристайлу и силовому троеборью.
Напомним, что строительство площадки ведется по инициативе нефтегазового холдинга «РУ-Энерджи Групп».
Workout — молодое спортивное направление, возникшее буквально 5–6 лет назад, сегодня насчитывает сотни тысяч приверженцев. Это те, кто предпочитает тренировкам в спортзале физические нагрузки под открытым небом. Все, что необходимо для workout — это наличие в шаговой доступности спортивных площадок с турниками и брусьями, разного рода металлическими конструкциями на которых можно выполнять всевозможные физические упражнения.