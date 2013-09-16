Металлическое ограждение проткнуло «четырнадцатую»

Несколько часов спустя еще одно «пьяное» ДТП, уже на перекрестке улиц Николая Чаплина и Демьяна Бедного. 28-летний водитель ВАЗ-2115 в алкогольном опьянении и без водительского удостоверения выехал на перекресток на красный сигнал светофора, спровоцировав столкновение с автомобилем «ГАЗель». В больницу с ушибами доставлен виновник аварии и его нетрезвая 18-летняя пассажирка, у нее ушибы и травма головы. Медицинская помощь потребовалась и 26-летней пассажирке «ГАЗели», рассказывают в пресс-службе ГИБДД.