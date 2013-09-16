Металлическое ограждение проткнуло «четырнадцатую»

Так, в Тюмени на улице Авторемонтной нарушение скоростного режима привело к столкновению автомобилей ВАЗ-2113 и Skoda. В результате происшествия девушка 23 лет получила ушиб колена, она управляла иномаркой. 32-летний водитель ВАЗа управлял автомобилем в состоянии опьянения, он также пострадал в аварии — отделался раной лба и ушибом грудной клетки.
Несколько часов спустя еще одно «пьяное» ДТП, уже на перекрестке улиц Николая Чаплина и Демьяна Бедного. 28-летний водитель ВАЗ-2115 в алкогольном опьянении и без водительского удостоверения выехал на перекресток на красный сигнал светофора, спровоцировав столкновение с автомобилем «ГАЗель». В больницу с ушибами доставлен виновник аварии и его нетрезвая 18-летняя пассажирка, у нее ушибы и травма головы. Медицинская помощь потребовалась и 26-летней пассажирке «ГАЗели», рассказывают в пресс-службе ГИБДД.
В воскресенье еще два случая «пьяной» езды в областном центре закончились дорожно-транспортными происшествиями.
Ночью на улице Цукановой Mitsubishi под управлением 25-летнего мужчины врезалась в стоящий на дороге грузовой автомобиль КамАЗ. Водителя иномарки и его пассажирку доставили в больницу. У него разрыв связок голеностопного сустава, у нее травма головы. Оба, как показала медицинская экспертиза, находились в нетрезвом состоянии.
Утром на улице Дружбы автомобилем Hyundai совершен наезд на двух пешеходов. Женщина 37 лет получила ушиб копчика, 40-летнему мужчине досталась травма посерьезнее, у него перелом ноги. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, известно одно — водитель иномарки был пьян, а ведь за рулем он всего один год.
В Ишиме отличился водитель с 13-летним стажем, сев за руль «подшофе». На улице Артиллерийской автомобиль «ГАЗель» столкнулся с легковым Renault. После удара иномарку отбросило на пешехода 37 лет, который в результате аварии получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.
В Тюменском районе на 13 километре автодороги Черепанова — Андропова мужчина 58 лет, лишенный права управления, допустил опрокидывание автомобиля «Нива». В аварии пострадали двое — сам водитель, у него ушиб грудной клетки и 13-летний пассажир. У ребенка аналогичный диагноз.
Всего за выходные инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии 105 жителей Тюменской области.
Не обошлось и без трагедий на дороге. В субботний день на 12 километре Салаирского тракта автомобилем Hyundai сбит 65-летний мужчина. Наезд на пешехода произошел вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте аварии.
В Тюмени в два часа ночи на улице Котельщиков автомобиль ВАЗ-2114 врезался в металлическое ограждение. Удар был такой силы, что железная конструкция проткнула машину. Причиной аварии, как предполагают сотрудники ГИБДД, могло стать превышение скорости. В результате аварии погиб 25-летний пассажир, водитель доставлен в больницу, у него черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.
В Голышмановском районе гибелью человека закончилось еще одно дорожное происшествие. Вечером на 1 километре автодороги Голышмановский — Новоселки 24-летний водитель мотоцикла ИМЗ съехав с обочины, допустил падение пассажира 37 лет. По дороге в больницу от черепно-мозговой травмы пострадавший скончался.
На дорогах области произошло еще два дорожных происшествия с участием двухколесного транспорта. В Тюменском районе на 1 километре лесной автодороги вблизи поселка Новотарманский мотоциклист сбил 44-летнюю женщину. У нее ушиб грудной клетки. Водитель двухколесного транспорта водительского удостоверения не имеет.
В Ишиме на улице Казанской столкнулись скутер и автомобиль Toyota. У 30-летнего скутериста перелом бедренной кости.
В субботу ночью, в селе Усалка Ярковского района наехал на препятствие автомобиль «Лада» 12-ой модели. На улице Мира 27-летний водитель с новеньким водительским удостоверением не справился с управлением и совершил первое в своей жизни дорожно-транспортное происшествие в качестве водителя. В результате аварии он получил черепно-мозговую травму, у его 28-летней пассажирки перелом бедра.