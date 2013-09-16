Мария Беллис: Мы возьмем с собой лучшее и добавим острых специй

Маша, расскажите, что для вас лично новый сезон на «Авторадио»?
— Это мой первый «новый сезон». И к этому новом сезону у «Авторадио» есть, пожалуй, самое главное — наши партнеры, готовые делать «Авторадио» интересным вместе с нами.
Интригуете! Раскроете пару секретов?
— Ну, если только пару. Иначе нашим слушателям будет не интересно. Начнем с музыки. Я долго думала, почему у «Авторадио» именно такой формат — от Шуфутинского до Майкла Джексона, от Daft Punk до «Queen». Ответ прост — взгляните на вашу личную подборку в «фейсбуке», «контакте» или еще где. Что мы слушаем в течение дня? Мы любим слушать разные жанры, разных музыкантов. Под настроение. В разные периоды жизни. Разным вкусам старается соответствовать и «Авторадио». В новом сезоне мы дополним эфир «Авторадио» качественной «хипстерской» музыкой от тюменских ребят. На «Авторадио» вы услышите Iceberg Theory, Gypsy Jazz Band и других.
То есть, в ротации появятся композиции от местного, так скажем, производителя?
— Совершенно верно! Теперь у нас есть live-эфиры. В студию 106,1 FM приходят классные ребята и дарят слушателям совершенно потрясающие утренние минуты живой музыки!
Круто! Итак, с музыкой определились. Что еще ждать от «Авторадио Тюмень» этой осенью?
— В новом сезоне «Авторадио» пригласило в свою команду самых крутых резидентов, специалистов по еде, автомобилям, тусовкам, моде, спорту.
Совместно с федеральным ресторанным порталом Restoran.ru будем делать проект — «Большая кухня». Спорим, не все знают что в Тюмени кое-где можно попробовать настоящие макаруны, в одном из ресторанов работает шеф повар Собянина. Как вам? Программа обещает быть действительно интересной.
Ммм… вот это ход! Я уже в предвкушении.
— Особая тема для «Авторадио» — автомобили. Никакая, я повторюсь, никакая радиостанция не делает лучше программы для автовладельцев, чем «Авторадио». Я говорю сейчас про московский эфир. Мы тоже решили попробовать сделать свои программы на автомобильную тему, пригласив для этого сотрудников ГИБДД, редактора журнала «За рулем», руководителя общества защиты прав автовладельцев, съемочную группу телеканала Green Canal.
Уже с середины сентября запускаем два больших проекта: «Автоликбез» и «Тест-драйв». Подробнее о каждом из проектов. «Авторадио» дружит с ГИБДД, и мы хотим чтобы и у слушателей не было враждебного отношения к сотрудникам полиции. О правах и обязанностях автовладельцев и пешеходов будем говорить в программе «Автоликбез». Этой программе точно можно верить, ведь информация идет, так сказать, из первых рук.
«Тест-драйв». А вот об этой программе — особо. При смене авто или выборе первого автомобиля часто спрашиваешь у друзей «как тебе эта машина»? На этот же вопрос ответит и программа «Тест-драйв». Программу доверили вести супер-эксперту — Дмитрию Ходыреву — редактору журнала «За рулем» в Тюмени. 15 лет он ведет этот журнал и отдельно колонку тест-драйв, так что это не шутки! Ну и для сравнения мужского и женского взгляда на авто к ведению программы подключусь я. Как водитель-новичок, мой стаж всего 3 года, и у меня было всего 2 машины. Последнюю, к слову сказать, я обожаю. И в выпуске тест-драйва про Nissan мои симпатии будут явно на стороне этой марки.
А вот мне интересно, столько новинок в эфире! Это значит, что некоторые программы придется оставить в прошлом?
— Нет, о чем вы? Самое лучшее мы возьмем с собой в новый сезон и добавим туда пару острых специй. В новый авторадийный сезон переходит светская хроника от любимого резидента «Авторадио» — светского обозревателя МС Кацо. Перед его обаянием открыты все двери. Даже те, которые закрыты. Видеоверсию о самых заметных событиях недели можно увидеть на канале Green Canal.
Это лишь небольшая часть того, что появится осенью на «Авторадио Тюмень». Следите за нашими новостями в эфире и в официальной группе «ВКонтакте».
И мы приглашаем всех 21 сентября на закрытие серии летних Автокинотеатров под открытым небом. Обещаем горячий шоколад, пледы и кино на огромном экране про любовь. «Автокинотеатр» — крутой проект, который многие пытались реализовать, но под силу он оказался только «Авторадио» — радиостанции, которую характеризует одно — общая классность.
Спасибо, Маша! Будем следить за всеми вашими проектами!
P. S. Если вы хотите стать гостем прямого эфира «Авторадио», заходите в официальную группу «Авторадио» «ВКонтакте».