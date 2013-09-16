Мария Беллис: Мы возьмем с собой лучшее и добавим острых специй

«Тест-драйв». А вот об этой программе — особо. При смене авто или выборе первого автомобиля часто спрашиваешь у друзей «как тебе эта машина»? На этот же вопрос ответит и программа «Тест-драйв». Программу доверили вести супер-эксперту — Дмитрию Ходыреву — редактору журнала «За рулем» в Тюмени. 15 лет он ведет этот журнал и отдельно колонку тест-драйв, так что это не шутки! Ну и для сравнения мужского и женского взгляда на авто к ведению программы подключусь я. Как водитель-новичок, мой стаж всего 3 года, и у меня было всего 2 машины. Последнюю, к слову сказать, я обожаю. И в выпуске тест-драйва про Nissan мои симпатии будут явно на стороне этой марки.