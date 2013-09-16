«Кросс нации» приглашает на старт

О программе соревнований. В 10.00 пройдет распределение участников по стартовым карманам. В 10.45 состоится официальная церемония открытия, в 11.05 стартует VIP-забег, а в 11.10 — забег на среди мальчиков и девочек 2004 г.р. и младше. В 11.16 начнется массовый забег для всех желающих на дистанции 1500 метров. В 11.40 — забег на дистанции 4000 метров, в 12.05 — забег на 12 000 метров, в 12.08 — старт на дистанции 8 000 метров, в 12.12 — на дистанции 6 000 метров. В 13.00 состоится церемония награждения победителей и призеров. Призеры и победители на дистанциях 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, а также самые юные спортсмены, преодолевшие дистанцию 1 км и занявшие призовые места, будут награждены кубкам, медалями, дипломами Минспорттуризма России и денежными призами. Первые 500 участников, финишировавшие в массовом забеге, получат поощрительные призы.