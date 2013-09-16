«Кросс нации» приглашает на старт

«Этот спортивный праздник не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и объединяет тысячи россиян в их стремлении заниматься физической культурой и спортом. Традиционно наряду с любителями легкоатлетические дистанции преодолевают спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Среди участников зачастую можно встретить государственных и политических деятелей, глав регионов и городов, представителей культуры, общественных движений и бизнеса», — сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.
В этом году в «Кроссе наций» примут участие 80 городов из 78 регионов страны. В Тюмени всероссийский забег стартует 22 сентября в 10.45 от улицы Володарского (напротив правительства Тюменской области) и финиширует на улице 8 Марта со стороны улицы Хохрякова.
Предполагается, что участие в соревнованиях примут порядка 5,7 тысяч горожан. В рамках «Кросса» пройдут четыре вида забегов: VIP-забег на 1000 метров, забег среди мальчиков и девочек от 9 лет и младше, массовый забег на 1500 метров и спортивные забеги на дистанциях 4000, 6000, 8000 и 12000 метров. VIP-дистанцию на тысячу метров преодолеют сто человек, среди которых будут представители администрации города, городской и областной думы. Сто самых юных легкоатлетов, мальчики и девочки также преодолеют дистанцию в тысячу метров. Самое большое количество участников ожидается в массовом забеге — 5100 человек.
Отметим, что еще не поздно подать заявку на участие в «Кроссе нации — 2013». Все желающие могут сделать это на сайте russiasport.ru в группе своего региона, а также по телефону: 46-16-39.
О программе соревнований. В 10.00 пройдет распределение участников по стартовым карманам. В 10.45 состоится официальная церемония открытия, в 11.05 стартует VIP-забег, а в 11.10 — забег на среди мальчиков и девочек 2004 г.р. и младше. В 11.16 начнется массовый забег для всех желающих на дистанции 1500 метров. В 11.40 — забег на дистанции 4000 метров, в 12.05 — забег на 12 000 метров, в 12.08 — старт на дистанции 8 000 метров, в 12.12 — на дистанции 6 000 метров. В 13.00 состоится церемония награждения победителей и призеров. Призеры и победители на дистанциях 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, а также самые юные спортсмены, преодолевшие дистанцию 1 км и занявшие призовые места, будут награждены кубкам, медалями, дипломами Минспорттуризма России и денежными призами. Первые 500 участников, финишировавшие в массовом забеге, получат поощрительные призы.
Вниманию жителей города! 22 сентября с 7.00 до 15.00 часов будет перекрыто движение автотранспорта по улицам: Володарского, Хохрякова, Орджоникидзе, 8 марта, Водопроводная, Первомайская, Дзержинского, а также въезд на них по периметру улиц Республики, Профсоюзная, Советская, Челюскинцев.