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Фьюжн-гитарист Федор Досумов проведет мастер-класс

16 сентября 2013, 12:29
В среду, 18 сентября, в 18:30 часов состоится главное образовательное событие в жизни тюменских гитаристов. В город приезжает легенда гитарного фьюжна и фанка Федор Досумов.
Сюжет
Тюмень

Музыкант проведет мастер-класс и поделится с тюменцами опытом, а так же продемонстрирует фирменный стиль игры на гитаре.

Федор Досумов родился в Ташкенте. В шесть лет вместе с братом-близнецом Фархадом начал заниматься гитарой. Окончил Гнесинское училище. Работал со многими популярными певцами. С 2007 года — участник группы A’Studio. С 2013 года — участник коллектива Григория Лепса.

Основную известность Федору принесло участие в качестве соло-гитариста, фьюжн-группах ALKOTRIO и Impact Fuze. По мнению профессионального сообщества, на сегодняшний день это лучшие проекты подобного жанра, когда либо создававшиеся в России.

Так же Федор Досумов — один из двух российских гитаристов, являющихся участниками международного образовательного проекта jamtrackcentral.com, на котором выкладывают свои учебные и демонстрационные материалы самые лучшие гитаристы планеты, такие как Marco Sfogli, Andy James, Ton Quayle, Guthrie Govan.

«Для меня музыка — это моя жизнь, а жизнь — это музыка, творчество. Мне не интересно попусту тратить время. Гораздо интереснее заниматься тем, что нравится», — говорит Федор Досумов.

Место проведения мастер-класса: ул. Республики, 2. Стоимость билета: 350 рублей.

Все кто желает принять участие в мастер-классе, могут приобрести билеты по адресу ул. Герцена, 103, офис 305. Справки по тел: 75-71-59, +7-961-211-39-12. Билеты уже в продаже.

#Мастер-класс#Olga#Культура#Новости#Гитара#Тюмень
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