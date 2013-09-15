Умер самый старый мужчина мира. Ему было 112 лет

Салустиано Санчес-Бласкес (Salustiano Sanchez-Blazquez) умер в доме престарелых в штате Нью-Йорк. Он родился в Испании в 1901 году. В возрасте 17 лет Санчес-Бласкес уехал на Кубу, а в 1920 году перебрался в США. Он работал на угольных шахтах в Кентукки, а также занимался музыкой.