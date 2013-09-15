Приставал к жене во время готовки — получил ножом в живот

«С бытовой преступностью надо бороться сообща. Если вы знаете, что в какой-то семье происходят серьезные конфликты, и самостоятельно, в силу разных причин, они их разрешить не могут, — обратитесь в правоохранительные органы, пока громкие ссоры не привели к более тяжким последствиям. Телефон доверия УМВД России по г. Тюмени — 799–855. В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.