nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Приставал к жене во время готовки — получил ножом в живот

15 сентября 2013, 13:09
В Тюмени женщина по неосторожности ранила ножом собственного мужа — тот приставал к ней во время приготовления ужина. Сейчас мужчина находится в больнице, а в отношении его супруги возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Тюмень

Сообщение из скорой помощи о мужчине с ножевым ранением поступило в полицию в четверг вечером. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили картину разыгравшейся семейной драмы. Пьяный мужчина начал приставать к своей жене, когда та готовила на кухне ужин. Между супругами началась потасовка. Отбиваясь от нетрезвого мужа, женщина по неосторожности ранила мужчину ножом в живот. Испугавшись за жизнь супруга, 45-летняя тюменка сама вызвала скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время мужчина находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Отметим, что задержанная женщина является сотрудником одной из муниципальных организаций областного центра и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Добавим, что с понедельника по пятницу сотрудниками УМВД России по г. Тюмени было раскрыто около 30 бытовых преступлений: 11 фактов причинения побоев (ст. 116 УК РФ), 13 фактов угрозы убийством (ст.119 УК РФ), четыре факта умышленного причинения легкого (ст. 115 УК РФ) и один факт среднего (ст. 112 УК РФ) вреда здоровью. Большинство бытовых преступлений происходят в результате чрезмерного употребления алкоголя или на почве семейных конфликтов, что также не исключает нетрезвости участников.

«С бытовой преступностью надо бороться сообща. Если вы знаете, что в какой-то семье происходят серьезные конфликты, и самостоятельно, в силу разных причин, они их разрешить не могут, — обратитесь в правоохранительные органы, пока громкие ссоры не привели к более тяжким последствиям. Телефон доверия УМВД России по г. Тюмени — 799–855. В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

#Новости#Тюмень#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25