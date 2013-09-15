Приставал к жене во время готовки — получил ножом в живот

Сообщение из скорой помощи о мужчине с ножевым ранением поступило в полицию в четверг вечером. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили картину разыгравшейся семейной драмы. Пьяный мужчина начал приставать к своей жене, когда та готовила на кухне ужин. Между супругами началась потасовка. Отбиваясь от нетрезвого мужа, женщина по неосторожности ранила мужчину ножом в живот. Испугавшись за жизнь супруга, 45-летняя тюменка сама вызвала скорую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время мужчина находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Отметим, что задержанная женщина является сотрудником одной из муниципальных организаций областного центра и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Добавим, что с понедельника по пятницу сотрудниками УМВД России по г. Тюмени было раскрыто около 30 бытовых преступлений: 11 фактов причинения побоев (ст. 116 УК РФ), 13 фактов угрозы убийством (ст.119 УК РФ), четыре факта умышленного причинения легкого (ст. 115 УК РФ) и один факт среднего (ст. 112 УК РФ) вреда здоровью. Большинство бытовых преступлений происходят в результате чрезмерного употребления алкоголя или на почве семейных конфликтов, что также не исключает нетрезвости участников.
«С бытовой преступностью надо бороться сообща. Если вы знаете, что в какой-то семье происходят серьезные конфликты, и самостоятельно, в силу разных причин, они их разрешить не могут, — обратитесь в правоохранительные органы, пока громкие ссоры не привели к более тяжким последствиям. Телефон доверия УМВД России по г. Тюмени — 799–855. В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.