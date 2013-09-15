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ФК «Тюмень» одержал победу со счетом 4:1

15 сентября 2013, 12:16
В минувшую субботу почитателям спортивных состязаний предстоял очень нелегкий выбор. Практически в одно время проходило три интереснейших матча: в спорткомплексе «Центральный» тюменцы во второй раз встречались с «Синарой», во Дворце спорта «Рубин» пытался одержать верх над пензенским «Дизелем», а на стадионе «Геолог» футболисты бились со «Спартаком» из Йошкар-Олы.
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Тюмень

Радоваться победе было суждено только любителям большого футбола, ведь с екатеринбуржцами подопечные Сорато сыграли вничью (2:2), а хоккеисты в серии буллитов не смогли прийти к успеху (2:3). Только ФК «Тюмень» удалось переиграть своего соперника.

Контролировать мяч с первых минут решили наши земляки. Спустя три минуты Хасан Мамтов ударил в дальний от себя угол, открыв счет поединка. Он же удвоил преимущество команды, повторно закатив мяч в ворота Владимира Малкова. Ненасытным болельщикам, которых на стадионе присутствовало очень мало, понравились оба момента, но они стали просить еще.

Их просьбу с трибун услышал Никита Теленков и успел закатить мяч гостям, переправив голевой пас все того же Мамтова в сетку йошкаролинцев. Эта связка на сороковой минуте организовала еще одно, четвертое, взятие ворот «Спартака». Хасан слева обыграл защитников и передал мяч в ноги Теленкова. Он, в свою очередь, не поленился оформить дубль.

После перерыва игра гостей заметно улучшилась. Они стали подбегать к нашей штрафной и на пятьдесят седьмой минуте Сергей Дмитроченко, сам того не ожидая, забил великолепный гол Федору Бурдыкину. Мяч красиво залетел в девятку, а вратарь тюменцев в раме даже не шелохнулся.

Под занавес игры мог отличиться и Владислав Аксютенко, вышедший на поле вместо Данила Кленкина. Пару раз замкнуть атаки мог и Сергей Сердюков, но счет остался неизменным — 4:1.

Антон Сакерин

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