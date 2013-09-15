ФК «Тюмень» одержал победу со счетом 4:1

Контролировать мяч с первых минут решили наши земляки. Спустя три минуты Хасан Мамтов ударил в дальний от себя угол, открыв счет поединка. Он же удвоил преимущество команды, повторно закатив мяч в ворота Владимира Малкова. Ненасытным болельщикам, которых на стадионе присутствовало очень мало, понравились оба момента, но они стали просить еще.