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В Тюмень идет «Вдохновение»

14 сентября 2013, 13:32
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий по государственному заказу Министерства культуры Российской Федерации вновь, уже в четвёртый раз, проводит Всероссийский фестиваль молодёжного творчества «Вдохновение».

«Этот фестиваль — уникальное событие! На нём молодёжь, в том числе и с ограниченными возможностями, может раскрыть все свои творческие способности, выступить на сцене, и, самое главное, быть оценёнными зрителями и жюри — профессионалами в сфере культуры и искусства», сообщают организаторы.

Конкурсанты фестиваля готовятся выступить в следующих номинациях: музыкальное творчество, режиссура и постановка, литературное творчество, визуальное искусство и конкурс социальных проектов. Нынешние номинации немного видоизменились: добавились такие направления, как «Фотография», «Граффити», укрупнилась номинация «Режиссура и постановка».

В этом году мероприятие вновь примет участников из всех уголков России. Уже подтвердили своё участие конкурсанты из Москвы, Красноярска, Кемерово, Омска, Тобольска, Увата, Нижней Тавды, Тюмени и юга Тюменской области.

Необыкновенная программа, экскурсии, мастер-классы, море эмоций и новых знакомств — вот неполный список того, что представят организаторы для участников в 2013 году. Всё больше зрителей, всё больше желающих выступить, всё интереснее и насыщеннее программа — это значит, что фестиваль растёт, движется, не стоит на месте!

IV Всероссийский фестиваль молодёжного творчества «Вдохновение» состоится в Тюмени 25–28 сентября.

Более подробно о фестивале можно узнать в социальной сети ВКонтакте.

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