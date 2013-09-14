В Тюмень идет «Вдохновение»

Необыкновенная программа, экскурсии, мастер-классы, море эмоций и новых знакомств — вот неполный список того, что представят организаторы для участников в 2013 году. Всё больше зрителей, всё больше желающих выступить, всё интереснее и насыщеннее программа — это значит, что фестиваль растёт, движется, не стоит на месте!