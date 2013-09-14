В пятницу 13-го девять домов остались без электроснабжения

Основные работы по восстановлению энергоснабжения, как и предполагалось, были завершены к 12 часам дня 14 сентября. Еще около часа понадобилось энергетикам на то, чтобы провести испытание отремонтированной кабельной линии и убедиться в том, что она работает нормально. Обеспечение потребителей во время ремонтных работ производилось от резервных источников, предусмотренных в аварийном запасе Тюменских распределительных сетей. Стоит отметить, что ремонт кабельной линии был произведен специалистами в максимально короткие сроки.
Как объясняют в пресс-службе «Тюменьэнерго», кабельная линия «КЛ 10ПР — 107–2» была повреждена при строительных работах поздним вечером 13 сентября. В результате обесточенными оказались 9 многоэтажных домов в микрорайоне Тюменский. Около полуночи энергоснабжение шести из них было обеспечено резервными источниками, а к утру обесточенными оставались только три подъезда в одном из домов. Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети оперативно выполнили все мероприятия, необходимые для устранения последствий аварийного отключения. На месте аварии с населением работали главный инженер филиала и представители Тюменского ТПО.
Электроснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения кабельной линии в Тюменском микрорайоне, восстановлено в полном объеме. Все дома обеспечены электроэнергией.