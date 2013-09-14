В пятницу 13-го девять домов остались без электроснабжения

Основные работы по восстановлению энергоснабжения, как и предполагалось, были завершены к 12 часам дня 14 сентября. Еще около часа понадобилось энергетикам на то, чтобы провести испытание отремонтированной кабельной линии и убедиться в том, что она работает нормально. Обеспечение потребителей во время ремонтных работ производилось от резервных источников, предусмотренных в аварийном запасе Тюменских распределительных сетей. Стоит отметить, что ремонт кабельной линии был произведен специалистами в максимально короткие сроки.