В Москве состоялась инаугурация Сергея Собянина

Президент в свою очередь поздравил Собянина со вступлением в должность и выступил с речью, в которой назвал столичного градоначальника «работоспособным, добросовестным и честным человеком». «Я Сергея Семеновича Собянина знаю давно, он абсолютно напрочь лишен всякого чванства и зазнайства. Это очень конкретный, деловой, очень спокойный человек. Он, может быть, не создан для крупных политических кампаний, он не Робеспьер, он не любит и не умеет даже выступать публично на трибунах, но он действительно очень добросовестный и порядочный, честный и талантливый человек. Я желаю ему успехов», — сказал Путин, выступая на церемонии инаугурации.