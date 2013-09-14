В Москве состоялась инаугурация Сергея Собянина

Инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина состоялась в четверг вечером.
На торжественную церемонию в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе собралось около тысячи гостей. Среди них руководитель администрации президента Сергей Иванов, вице-спикер Госдумы Людмила Швецова, врио губернатора Московской области Андрей Воробьев, доверенные лица Собянина на выборах, а также члены правительства Москвы и другие приглашенные гости.
«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», — произнес слова присяги Собянин.
Председатель Мосгоризбиркома вручил ему должностной знак мэра города, который представляет собой медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Помимо знака, столичный градоначальник получил удостоверение мэра.
В своем торжественном слове мэр поблагодарил москвичей за оказанное ему доверие, а президента Владимира Путина — за поддержку. При этом Собянин отметил, что выборы показали — столичное правительство должно работать эффективнее. «Мы организовали честные, открытые, конкурентные выборы. Эти выборная кампания была непростой. Тем не менее, мы не забывали свою работу по поддержанию городского хозяйства», — сказал он.
В то же время мэр подчеркнул: «Мы должны сделать выводы о том, что далеко не все москвичи удовлетворены работой городской власти, что нам есть над чем работать».
Он отметил, что для решения проблем города необходимы совместные усилия. «Для решения этих задач нам требуется совместная работа с федеральными органами власти, и с органами местного самоуправления, и с партиями, и с общественными организациями, и с теми, кто поддерживает нас, и с теми, кто имеет другое мнение. Мы должны обязательно учитывать эти настроения и мнения», — отметил мэр.
Президент в свою очередь поздравил Собянина со вступлением в должность и выступил с речью, в которой назвал столичного градоначальника «работоспособным, добросовестным и честным человеком». «Я Сергея Семеновича Собянина знаю давно, он абсолютно напрочь лишен всякого чванства и зазнайства. Это очень конкретный, деловой, очень спокойный человек. Он, может быть, не создан для крупных политических кампаний, он не Робеспьер, он не любит и не умеет даже выступать публично на трибунах, но он действительно очень добросовестный и порядочный, честный и талантливый человек. Я желаю ему успехов», — сказал Путин, выступая на церемонии инаугурации.
Говоря о протестном голосовании, президент заявил, что оно не было направлено против Собянина. По его мнению, люди выражали протест чиновничьему произволу и чванству.
После инаугурации гости в неформальной обстановке поздравили мэра с официальным вступлением в должность.
При этом на Поклонной горе для жителей города был организован праздничный концерт. По данным МВД, мероприятие посетили около 70 тысяч человек.