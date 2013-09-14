Пятница 13-е: МФК «Тюмень» проиграл «Синаре»

Конечно, болельщики видели и атаки тюменцев, но грозными и внезапными набеги на «калитку» Георгия Замтарадзе назвать было нельзя. Защитники «Синары» их читали. Более того, наши соперники играли за счет наших же ошибок. Пасы хозяев паркета частенько не доходили до адресатов, а удары не находили своей цели.