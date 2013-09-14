Пятница 13-е: МФК «Тюмень» проиграл «Синаре»

«Визовцы» с самого начала встречи обкатали мяч под себя, и уже на пятой минуте Андрей Бастриков распечатал ворота Греуто. Второй гол долго ждать не пришлось. Спустя девять минут в раму тюменцев залетел мяч, отправленный Сергеем Абрамовым.
Следующий захват тюменских ворот состоялся после перерыва. На двадцать девятой минуте Николай Шистеров отправил мяч в сетку.
Конечно, болельщики видели и атаки тюменцев, но грозными и внезапными набеги на «калитку» Георгия Замтарадзе назвать было нельзя. Защитники «Синары» их читали. Более того, наши соперники играли за счет наших же ошибок. Пасы хозяев паркета частенько не доходили до адресатов, а удары не находили своей цели.
Больше всех из футболистов с Туры «гол престижа» хотели забить Феррао и Андрей Батырев. В течение обоих таймов они пытались создавать опасные моменты у синарских ворот. У каждого было по несколько хороших моментов, но в створ ребята никак попасть не могли.
Зато подопечные Вадима Яшина сообразили четвертую голевую атаку. Вновь отличился Сергей Абрамов, оформив дубль на сорок третьей минуте.
Уходить с позором в раздевалку черно-белые не собирались. Удача и везение все-таки посетили нашу команду. Меняя вратаря на пятого полевого игрока и добавляя накал страстей вместо нервозности, Феррао смог закатить мяч екатеринбуржцам. То же самое чуть позже сделал и Андрей Батырев.
Антон Сакерин
Фото с официального сайта МФК «Тюмень»